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11:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Виллаш-Боаш может сменить Эмери летом на посту главного тренера «ПСЖ»

«ПСЖ» рассматривает наставника «Челси» Антонио Конте и бывшего рулевого «Зенита» Андре Виллаш-Боаша в качестве потенциальных замен ближайшим летом Унаи Эмери.

Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью находится в шорт-листе на третьем месте, сообщает ESPN FC со ссылкой на источник, близкий к французскому клубу.

40-летний португалец, который в ноябре 2017 года покинул пост главного тренера китайского «Шанхай СИПГ» и с тех пор находится без работы, в январе будет участвовать в ралли-марафоне «Дакар-2018».

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