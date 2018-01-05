Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Виллаш-Боаш может сменить Эмери летом на посту главного тренера «ПСЖ»
«ПСЖ» рассматривает наставника «Челси» Антонио Конте и бывшего рулевого «Зенита» Андре
«ПСЖ» рассматривает наставника «Челси» Антонио Конте и бывшего рулевого «Зенита» Андре
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью находится в
40-летний португалец, который в ноябре 2017 года покинул пост главного тренера китайского «Шанхай СИПГ» и с тех пор находится без работы, в январе будет участвовать в