СМИ: Экс-футболист ЦСКА Муса может перейти на правах аренды в «Бурсаспор»

Источник: AP 2017

В услугах 25-летнего игрока, с 2012 по 2016 год выступавшего за московский ЦСКА, заинтересован главный тренер «Бурсаспора» Поль Ле Гуэн. Специалист уже разговаривал по поводу нигерийского форварда с главным тренером «Лестера» Клодом Пюэлем.

Отмечается, что сам Муса также заинтересован в аренде, поскольку не имеет постоянной игровой практики в составе «лис», но хочет набрать хорошую форму перед чемпионатом мира, чтобы попасть в состав сборной Нигерии на турнир.