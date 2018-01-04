СМИ: Экс-футболист ЦСКА Муса может перейти на правах аренды в «Бурсаспор»
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Нападающий «Лестера» Ахмед Муса может на правах аренды перейти в турецкий футбольный клуб «Бурсаспор», сообщает Bursa Hakimiyet.
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Нападающий «Лестера» Ахмед Муса может на правах аренды перейти в турецкий футбольный клуб «Бурсаспор», сообщает Bursa Hakimiyet.
В услугах 25-летнего игрока, с 2012 по 2016 год выступавшего за московский ЦСКА, заинтересован главный тренер «Бурсаспора» Поль Ле Гуэн. Специалист уже разговаривал по поводу нигерийского форварда с главным тренером «Лестера» Клодом Пюэлем.
Отмечается, что сам Муса также заинтересован в аренде, поскольку не имеет постоянной игровой практики в составе «лис», но хочет набрать хорошую форму перед чемпионатом мира, чтобы попасть в состав сборной Нигерии на турнир.
Муса в нынешнем сезоне сыграл за «Лестер» в 5 матчах и забил один гол. Нигериец перешел в английский клуб из ЦСКА в 2016 году, подписав четырехлетний контракт.