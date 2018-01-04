«Боруссия» ведет переговоры с представителями Мхитаряна о возвращении в Дортмунд
Руководство дортмундской «Боруссии» намерено вернуть в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, сообщает Ruhr Nachrichten.
Руководство дортмундской «Боруссии» намерено вернуть в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, сообщает Ruhr Nachrichten.
По информации источника, представители немецкого клуба уже встречались с людьми, представляющими интересы армянского хавбека.
Отмечается, что сделка может сорваться
Напомним, в этом сезоне Мхитарян потерял место в основном составе «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне он принял участие в 21 матче во всех клубных турнирах, забив 2 мяча и отдав 5 результативных передач.
Армянский полузащитник уже выступал за клуб из Дортмунда с 2013 по 2016 год. За это время он дважды выиграл Суперкубок Германии.