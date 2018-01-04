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4 января, источник: Спорт-Экспресс

«Боруссия» ведет переговоры с представителями Мхитаряна о возвращении в Дортмунд

Руководство дортмундской «Боруссии» намерено вернуть в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна, сообщает Ruhr Nachrichten.

Источник: AFP 2017

По информации источника, представители немецкого клуба уже встречались с людьми, представляющими интересы армянского хавбека.

Отмечается, что сделка может сорваться из-за финансовых вопросов. «Шмели» не готовы платить Мхитаряну зарплату на уровне «МЮ» — 12,5 миллиона евро в год. Также сделке может помешать сумма отступных, которую может запросить английский клуб.

Напомним, в этом сезоне Мхитарян потерял место в основном составе «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне он принял участие в 21 матче во всех клубных турнирах, забив 2 мяча и отдав 5 результативных передач.

Армянский полузащитник уже выступал за клуб из Дортмунда с 2013 по 2016 год. За это время он дважды выиграл Суперкубок Германии.

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