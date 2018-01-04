Три варианта Роналду. Куда его продаст «Реал»?

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Криштиану Роналду получил три предложения из других клубов о переходе. Как минимум одно из них — «очень важное» — поступит «Реалу» в ближайшие дни. Нападающий может принять его уже этим летом. В числе претендентов на Роналду — «Челси», два других не называются, хотя и легко угадываются.

Криштиану намерен выслушать и позицию «Реала»: португалец ждет улучшения контракта. Клуб и сам заинтересован в том, чтобы сохранить Роналду в команде. Если ясность не наступит в течение месяца-полутора, форвард решится на разлуку с Мадридом.

КТО ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ?

Журналист Эду Агирре в программе El Chiringuito de Jugones на канале Mega. Агирре известен тесными отношения с Роналду и давно поставляет инсайды из-за кулис «Реала».

В середине ноября Агирре заявлял: Роналду сообщил Флорентино Пересу о намерении покинуть «Реал» и попросил отпустить его. Это может произойти 30 июня 2018 года. Президент «Реала» ответил на просьбу отказом.

Спустя месяц Агирре назвал отношения Роналду и Флорентино Переса «критически» испорченными. Криштиану якобы взбесили слова президента «Реала» о том, что у Неймара было бы гораздо больше шансов выиграть «Золотой мяч» в Мадриде. «Клуб не предлагает ему новый контракт, Криштиану не намерен его продлевать», — говорил Агирре. — «Сейчас он требует от “Реала” уменьшить сумму его отступных, которая составляет один миллиард евро». Роналду хотел бы установить эту цену на уровне 100 миллионов.

ЧТО ЭТО ЗА ТРИ КЛУБА?

«Я счастлив в “Реале” и хочу остаться здесь. Если это возможно, если я смогу, я бы хотел завершить карьеру в Мадриде», — сказал Роналду после вручения пятого «Золотого мяча». Очевидно, что эти «если» в любой момент могут оказаться куда серьезнее простых оговорок. Подставьте в цитату Криштиану «если меня не допечет Перес», «если “Реал” не решит заработать на мне хоть что-то», «если где-то мне не предложат хотя бы миллионов 30 миллионов в год», — и будущее Роналду заиграет новым красками. Куда же он уйдет?

2013 год. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (справа) в борьбе с Браниславом ИВАНОВИЧЕМ в матче «Реала» с «Челси» | Источник: AFP 2017

«Челси». Слух Агирре о трех вариантах распространил AS. Уверенно в этом издании назвали только один клуб, который охотится на Роналду, — «Челси». И не просто так — особенно если «Реал» и вправду надумал взять из Лондона Эдена Азара. По данным Diario Gol, в Мадриде рассматривают бельгийца в качестве замены Криштиану. Тибо Куртуа так и говорит: «Челси» продает Азара — это примерно как «Барселона» продает Месси или как «Реал» продает Криштиану. За Эдена придется отвалить под сто миллионов евро — столько же составит компенсация за Роналду, если португалец в самом деле сумеет сбавить цену на себя.

Летом, на волне налоговых проблем Криштиану в Испании, A Bola сообщала, что Роналду в Англии готовы принять «Манчестер Сити» и «Челси». Альянс Гвардьолы и Роналду — слишком смелое предположение, да и в атаке у Пепа все в порядке. А вот «Челси» давно соскучился по звездам первой величины и вполне может пойти на такую сделку.

Как пишет Daily Star, Антонио Конте не прочь усилить атаку Роналду, чтобы побороться с «Манчестер Сити» за чемпионский титул. Звучит утопично — тем более потому, что и сам Конте вот-вот свалит в «ПСЖ». Зато Роман Абрамович вполне может соблазниться и совершить статусную покупку (уже не запредельно дорогую) уже для сменщика Конте. Вопрос, конечно, как использовать Криштиану на позиции чистой девятки, где он уже обосновался. Там у «Челси» — еще один премиальный товар из «Реала», Альваро Мората.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (в центре), Тиагу СИЛВА (слева) и Марко ВЕРРАТТИ в матче «Реала» с «ПСЖ» | Источник: AFP 2017

«ПСЖ». «Работа, которую проделали в “ПСЖ” катарские хозяева клуба, невероятна. Он растет очень быстро. “ПСЖ” вот-вот станет одним из величайших клубов и брендов в мире», — восторгался в интервью «СЭ» аргентинский агент Марсело Симонян, который привез в «Зенит» Себастьяна Дриусси. Симонян знает, о чем говорит: он живет в Париже и тесно сотрудничает с «ПСЖ». Патрон парижан Нассер Аль-Хелаифи не планирует останавливаться и продолжит нашпиговывать клуб звездами даже после приобретения Неймара и Мбаппе.

Главное — нанять, наконец, действительно мощного тренера и расквитаться с УЕФА по вопросам финансового фэйр-плей. Последнему может поспособствовать продажа Неймара в «Реал»: слухи об этой сделке — самые востребованные в спортивных СМИ этой зимой. В этом случае Роналду точно уедет в Париж.

«ПСЖ» — хороший «отпускной» вариант для Криштиану. Зарплату там наверняка положат лучшую (тема особо актуальна после переподписания контракта Месси с «Барселоной»), положат уверенный подписной бонус и будут прощать капризы, которые сейчас сходят с рук Неймару. Ну, а забивать пачками в его 32 года (а в феврале стукнет 33) в Лиге 1 куда проще, чем в Англии и в Испании.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ выступал за «МЮ» до 2009 года | Источник: AFP 2017

«Манчестер Юнайтед». Одна букмекерская контора, опираясь на свои источники, подтвердила слухи о плохих отношениях Роналду и Переса, и в честь этого возобновила прием ставок на уход Криштиану в «МЮ» — в соотношении всего-то 2/1. Возвращение Криштиану на «Олд Траффорд» — в самом деле, красивый и захватывающий сюжет. В Манчестере Роналду вернут законную «семерку» и будут носить на руках, несмотря на возраст.