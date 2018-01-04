«Кайрат» огласил состав команды на первом сборе в 2018 году

В список вошли 29 игроков. Первый УТС «Кайрата» начался сегодня, 4 января. До 18 января команда Карлоса Феррера будет работать на клубной базе в Алматы, после чего отправится в Турцию.

Отметим, что в составе «Кайрата» тренируются ряд молодых футболистов и игроков, которые вернулись из аренды.

Состав «Кайрата» на первом УТС:

Голкиперы: Владимир Плотников, Стас Покатилов, Илья Караваев;.

Защитники: Тимур Рудосельский, Ян Вороговский, Елдос Ахметов, Гафуржан Суюмбаев, Седрик Гогуа (Кот-д`Ивуар), Александр Соколенко, Шелдон Бато (Тринидад и Тобаго), Ермек Куантаев, Станислав Лунин, Нуралы Алип, Нурлан Даиров, Сергей Кейлер;.

Полузащитники: Исламбек Куат, Бауыржан Исламхан, Исаэль (Бразилия), Айбол Абикен, Георгий Жуков, Ойбек Балтабаев, Акош Элек (Венгрия), Магомед Парагульгов, Иво Иличевич (Хорватия), Андрей Аршавин (Россия), Рифат Нурмугамет, Максим Котов;.

Нападающие: Чума Анене (Норвегия), Вячеслав Швырев.

Напомним, в межсезонье «Кайрат» официально объявил об уходе сербского защитника Жарко Марковича, испанского игрока обороны Сезара Арсо и ивуарийского нападающего Жерара Гоу.