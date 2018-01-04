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4 января, источник: Р-Спорт

Маццари официально назначен главным тренером «Торино»

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вальтер Маццари назначен новым главным тренером «Торино», сообщается на официальном сайте туринского футбольного клуба.

Источник: AFP 2017

Как сообщается, Маццари будет представлен игрокам команды уже на вечерней тренировке в четверг. Подробности заключенного контракта не разглашаются.

Маццари сменил на посту главного тренера «Торино» Синишу Михайловича, который ранее в четверг был освобожден от своей должности. Последним местом работы итальянского специалиста, руководившего в разное время «Наполи», «Сампдорией» и миланским «Интером», был английский «Уотфорд», который Маццари покинул по окончании сезона-2016/17.

«Торино» идет в турнирной таблице серии А на 10-й строчке, имея в активе 25 очков после 19 матчей. В среду «быки» проиграли в ¼ финала Кубка Италии принципиальным соперникам из туринского «Ювентуса» со счетом 0:2. Ранее итальянские СМИ сообщали, что это послужило причиной отставки Михайловича.

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