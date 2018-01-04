Маццари официально назначен главным тренером «Торино»

Источник: AFP 2017

Как сообщается, Маццари будет представлен игрокам команды уже на вечерней тренировке в четверг. Подробности заключенного контракта не разглашаются.

Маццари сменил на посту главного тренера «Торино» Синишу Михайловича, который ранее в четверг был освобожден от своей должности. Последним местом работы итальянского специалиста, руководившего в разное время «Наполи», «Сампдорией» и миланским «Интером», был английский «Уотфорд», который Маццари покинул по окончании сезона-2016/17.