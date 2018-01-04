Стоилов вступил в решающую стадию переговоров с «Астаной»

По данным наших болгарских коллег, казахстанский клуб ждал, когда специалист изучит множество предложений из других стран, и не отказался от попыток удержать его. Теперь Стоилов сам склоняется к тому, чтобы продолжить работать с «Астаной», особенно после того, как вывел казахстанского чемпиона в 1/16 финала Лиги Европы, где в феврале он встретится с португальским «Спортингом». Ожидается, что в ближайшее время Мери подпишет новый контракт.