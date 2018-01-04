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11:43 (мск), источник: Sports.kz

Стоилов вступил в решающую стадию переговоров с «Астаной»

Как пишет NovSport, менеджер Станимира Стоилова начал финальную стадию переговоров с руководством «Астаны», сообщает Sports.kz.

По данным наших болгарских коллег, казахстанский клуб ждал, когда специалист изучит множество предложений из других стран, и не отказался от попыток удержать его. Теперь Стоилов сам склоняется к тому, чтобы продолжить работать с «Астаной», особенно после того, как вывел казахстанского чемпиона в 1/16 финала Лиги Европы, где в феврале он встретится с португальским «Спортингом». Ожидается, что в ближайшее время Мери подпишет новый контракт.

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