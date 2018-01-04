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10:56 (мск), источник: Vesti.kz

Самат Смаков завершит карьеру игрока и возглавит «Актобе»

Сегодня, 4 января, в Актобе будет представлен новый генеральный директор местного одноименного футбольного клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им станет Самат Смаков, который завершает свою игровую карьеру. Спортивным директором клуба будет назначен другой экс-футболист национальной сборной Улугбек Асанбаев. Прежний руководитель клуба Максат Тюмалиев покинет «Актобе».

Решение о смене руководства клуба было принято в конце декабря. Смаков, который планировал продолжить свою игровую карьеру, теперь завершает ее в возрасте 39 лет. Последним клубом универсального футболиста стал шымкентский «Ордабасы». Также Смаков поиграл в ряде отечественных клубов, в числе которых «Елимай» (Семей), «Кайрат» (Алматы), «Иртыш» (Павлодар), «Женис» (Астана) и «Актобе». Помимо казахстанского чемпионата Самат поиграл в России — в «Ростсельмаше», а также в Турции за «Ризеспор». За сборную страны провел 76 матчей, забил два мяча. По количеству матчей он является рекордсменом в истории национальной команды.

Что касается Улугбека Асанбаева, то экс-игрок узбекского «Пахтакора», «Ордабасы», «Окжетпеса», «Кайрата» и «Актобе» после завершения игровой карьеры трудился в качестве спортивного директора карагандинского «Шахтера», а также технического директора шымкентского клуба. За сборную Казахстана провел шесть матчей.

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