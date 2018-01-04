Самат Смаков завершит карьеру игрока и возглавит «Актобе»

Решение о смене руководства клуба было принято в конце декабря. Смаков, который планировал продолжить свою игровую карьеру, теперь завершает ее в возрасте 39 лет. Последним клубом универсального футболиста стал шымкентский «Ордабасы». Также Смаков поиграл в ряде отечественных клубов, в числе которых «Елимай» (Семей), «Кайрат» (Алматы), «Иртыш» (Павлодар), «Женис» (Астана) и «Актобе». Помимо казахстанского чемпионата Самат поиграл в России — в «Ростсельмаше», а также в Турции за «Ризеспор». За сборную страны провел 76 матчей, забил два мяча. По количеству матчей он является рекордсменом в истории национальной команды.