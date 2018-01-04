СМИ: «Торино» отправил в отставку Михайловича после поражения от «Ювентуса»
ТАСС, 4 января. Руководство туринского клуба «Торино» приняло решение отправить в отставку сербского тренера Синишу Михайловича. Об этом сообщает портал Football Italia.
ТАСС, 4 января. Руководство туринского клуба «Торино» приняло решение отправить в отставку сербского тренера Синишу Михайловича. Об этом сообщает портал Football Italia.
Причиной увольнения специалиста стали неудовлетворительные результаты команды, и, в частности, поражение «Торино» в среду вечером в туринском дерби от «Ювентуса» в четвертьфинале Кубка Италии (0:2).
Всего в последних 17 матчах «Торино» под руководством серба одержал лишь три победы, восемь раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. Клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Михайлович возглавил «Торино» летом 2016 года, придя в команду после того, как был уволен из «Милана». Наиболее вероятным преемником серба называют итальянского специалиста Вальтера Мадзарри, в настоящее время тренирующего английский «Уотфорд».