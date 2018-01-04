СМИ: «Торино» отправил в отставку Михайловича после поражения от «Ювентуса»

Источник: AFP 2017

Причиной увольнения специалиста стали неудовлетворительные результаты команды, и, в частности, поражение «Торино» в среду вечером в туринском дерби от «Ювентуса» в четвертьфинале Кубка Италии (0:2).

Всего в последних 17 матчах «Торино» под руководством серба одержал лишь три победы, восемь раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. Клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.