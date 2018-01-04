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10:52 (мск), источник: Sports.kz

«Спортинг» упустил победу в дерби на последних минутах

В матче 16-го тура чемпионата Португалии в лиссабонском дерби сошлись «Бенфика» и «Спортинг».

Открыв счет на 18-й минуте усилиями Желсона Мартинша, «Спортинг» потерял лидерство на 90-й минуте после гола Жонаса с пенальти — 1:1.

Подопечные Жорже Жезуша занимают вторую строчку в турнирной таблице, уступая «Порту» два очка.

Напомним, «Спортинг» сыграет с «Астаной» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет в столице Казахстана 15 февраля, ответная игра состоится через неделю в Лиссабоне.

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