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10:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» и «Челси» выдали лучший матч месяца и другие события АПЛ

В Англии играли в футбол всю последнюю неделю.

Источник: AFP 2017

Ничего нового: ока в нормальных странах нарезали салаты, чтобы отпраздновать Рождество или Новый год, в Англии неистово играли в футбол. За что жители других стран англичанам очень благодарны. В этот раз в праздники вместили только три тура. Иногда бывает и четыре, но сейчас в первых числах января будут матчи кубка, так что в плане количества игр ничего не изменилось. Жалуются все, включая даже вечно дипломатичного Хосепа Гвардиолу («Этот календарь убивает игроков. Федерация о них не думает, а ведь должна»). Итак, как прошла самая безумная неделя в АПЛ?

«Арсенал» vs «Челси», Венгер vs арбитры, Мората vs голы

В отношении Арсена Венгера открыто дисциплинарное расследование по итогам конфликта с Майком Дином в конце матча с «Вест Бромвичем». «Арсенал» потерял очки из-за ошибочного пенальти, а француз заявил, что арбитры «застряли в средних веках», и рискует получить дисквалификацию, но у него опять есть причины протестовать.

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В дерби с «Челси» «Арсенал» вёл в счёте. Но судья Энтони Тейлор увидел нарушение в моменте, когда Эктор Бельерин и Эден Азар боролись за мяч. На повторе заметно, что контакт точно был, но стоит сказать, что по ходу матча арбитр не фиксировал фол в подобных моментах. И Арсен запротестовал. Он назвал пенальти «фарсом» и сказал, что не жалеет ни об одном слове, произнесённом в адрес арбитров на прошлой пресс-конференции (когда было открыто дисциплинарное заседание). Ух, наверное, дисквалификации не избежать.

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В любом случае, не судья исполнил главную роль в матче. Альваро Мората не реализовал три (ладно, два с половиной) выхода один на один. Ляказетт — один, но тоже верный. А главный момент, который попадёт во все мемы, случился у Алексиса Санчеса: мяч попал в штангу, прокатился по ленточке, ударился в другую штангу и полетел к Тибо Куртуа. В концовке «Челси» отметился своей перекладиной после дальнего удара.

Получилась быстрая игра без центра поля (Нголо Канте провёл не лучший матч, он бы не перехватил не то что астероид, но и бутерброд) с неиспользованными моментами, спорными решениями судьи, штангами, солидным количеством голов и драматичным сюжетом. А теперь к остальным событиям недели.

Потери Гвардиолы

И очки, и игроки. В матче с «КристалПэлас» судья Джонатан Мосс позволял игрокам многое, в том числе подкаты прямой ногой. Габриэл Жезус в одном из столкновений получил травму колена, из-за которой пропустит полтора месяца. А уже в добавленное время вынужден был покинуть поле Кевин де Брёйне, и «Сити» остался в меньшинстве. Ничья по такой жёсткой игре, да ещё и с отбитым на 91-й минуте пенальти — не худший способ прервать серию побед.

«Сити» извлёк урок из игры, и через два дня не оставил «Уотфорду» шансов, решив всё в первые 15 минут. В итоге, краш-тест пройдён достойно, с семью очками в трёх играх. Но потерян Жезус. Агуэро преодолел рубеж в 100 голов на домашнем стадионе «Сити», но слухи о трансфере Алексиса Санчеса от этого не утихли. Ждём.

«Ливерпуль»: чемпион праздников

Самый громкий трансфер зимнего окна? Возможно, «Ман Сити», «Реал» и «Барселона» ещё поспорят, но «Ливерпуль» сделал серьёзную заявку. 85 млн евро за центрального защитника. Вспомните, мы только летом считали, что 50 млн — это перебор. Вирджилван Дейк обладает хорошим первым пасом и не замечен в глупых результативных ошибках, к тому же уже достаточно опытен (в 26 лет), чтобы не поплыть от суммы трансфера. Ну, в теории это действительно похоже на решение главной проблемы «Ливерпуля».

Оставим в покое трансферное окно. На поле «Ливерпуль» тоже всех порвал. Вынос «Суонси» 5:0 интересен тем, что в нём ни разу не забил Мохамед Салах. Он сделал две голевые передачи и наверстал голы с «Лестером», когда «Ливерпуль» быстро пропустил, но забил дважды и показал «МЮ», как нужно удерживать преимущество. Салах в этом матче сделал дубль и получил травму, из-за которой пропустил следующий матч в этом безумном календаре. Без него с трудом удалось дожать на последних минутах «Бёрнли». Победный гол на 93-й минуте получился целиком защитным: Деян Ловрен сделал скидку, Рагнар Клаван забил. Это первый гол эстонца в истории АПЛ. Он принёс «Ливерпулю» третью победу в праздничные дни.

«МЮ»: ничьи, Моуринью недоволен

В «боксингдэй» «МЮ» дома вырвал ничью с «Бёрнли», проигрывая к перерыву 0:2. Джесси Лингард сделал дубль (первый гол — пяткой) и сходу стал героем. После игры пошёл поток шуток про Ромелу Лукаку, который дважды неудачно помогал в обороне, в ситуациях, когда «Юнайтед» пропускал. Моуринью после матча пожаловался, что у него нет возможности предоставлять игрокам отдых — Лукаку он был необходим.

За первой ничьей последовала вторая. «МЮ» ничего не забил, а Лукаку получил сотрясение мозга и покинул поля. Моуринью опять недоволен: арбитр Крэйг Поусон не назначил пенальти, когда мяч попал в руку защитнику «Саутгемптона». На матч с «Эвертоном» Жозе поставил экспериментальный состав атакующих игроков: Мата-Марсьяль-Лингард. Марсьяль отметил возвращение на любимую позицию голом, Лингард тоже забил. После матча Моуринью был недоволен. Опроверг слова Пола Скоулза, что игроки «МЮ» выглядели уставшими и обвинил телевизионные компании в составлении неудачного календаря.

Эмоции Жозе можно понять: по итогам праздничных туров «Юнайтед» отпустил «Сити» ещё на два очка. «Челси» уже совсем близко.

«Тоттенхэм» в засаде

Лондонцы задали планку событий, разгромив в «боксинг-дэй» «Саутгемптон» с неприличным счётом 5:2. Гарри Кейн сделал хет-трик и обошёл Месси по числу голом за 2017 календарный год. Но главное для Маурисио Почеттино даже не это, а то, что в двух матчах удалось одержать две победы. «Тоттенхэм» играет позже остальных, ему только предстоит третий матч за неделю. В случае победы (третьей подряд) расстояние от «Ливерпуля» сократится до одного очка. Даже жаль, что в этой борьбе за место в Лиге чемпионов, которая тянется со второго по шестое место, кто-то точно лишний. И не один.

Арсенал 2:2
Первый тайм: 0:0
Челси
3.01.2018, 22:45 Зрители: 59379 основной раунд: 22-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Антонио Конте
Голы
63′ Джек Уилшир 10
90+2′ Эктор Бельерин 24
10 Эден Азар 67′
3 Маркос Алонсо (Д. Дзаппакоста) 84′
Составы
Петр Чех 33
53′ Роб Холдинг 16
Шкодран Мустафи 20
Эктор Бельерин 24
Эйнсли Мэйтланд-Найлс 30
31′ Джек Уилшир 10
Гранит Джака 29
Алексис Санчес 7
67′ Месут Езил 11
88′ Калум Чемберс 21
Тео Уолкотт 14
80′ Александр Ляказетт 9
Дэнни Уэлбек 23
13 Тибо Куртуа 89′
24 Гэри Кэйхилл
27 Андреас Кристенсен
28 Сесар Аспиликуэта
3 Маркос Алонсо
7 Н`Голо Канте
14 Темуе Бакайоко
9 Альваро Мората
15 Виктор Мозес 56′
21 Давиде Дзаппакоста
4 Сеск Фабрегас 71′ 43′
6 Дэнни Дринкуотер
10 Эден Азар 82′
22 Виллиан
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 19
6 Удары в створ 6
10 Угловые 8
11 Фолы 11
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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