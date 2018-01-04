Футболисты «Ювентуса» победили «Торино» и вышли в полуфинал Кубка Италии

Ключевым в матче стал эпизод со вторым голом «Ювентуса», забитым Манджукичем. Футболисты «Торино» потребовали видеопросмотра эпизода, поскольку, по их мнению, несколькими секундами ранее полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира нарушил правила на игроке команды соперника Африйе Акве, и должен быль быть назначен штрафной в пользу «Торино». Но по итогам просмотра судья оставил свое решение в силе, сочтя, что Хедира играл в мяч. Это вызвало бурное негодование главного тренера «Торино» Синиши Михайловича, который в результате был удален.