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10:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Диего Коста забил в первом матче после возвращения в «Атлетико»

Сегодня состоялись два матча 1/8 финала Кубка Испании.

Источник: AFP 2017

Мадридский «Атлетико» в гостях оказался сильнее команды «Льейда», забив в ворота соперников четыре безответных мяча. В составе столичной команды голы забили Диего Годин, Фернандо Торрес, Антуан Гризманн и Диего Коста. Отметим, что Коста забил в своём первом же матче за «Атлетико» после возвращения из «Челси».

«Алавес» в выездной встрече с «Форментерой» одержал победу со счётом 3:1. Дублем отметился боснийский нападающий Эрмедин Демирович, один гол на счету Мунира Эль-Хаддади.

Ответные поединки запланированы на 9 и 10 января. Сегодня на этой стадии состоятся ещё две игры: «Кадис» — «Севилья» и «Лас-Пальмас» — «Валенсия».

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