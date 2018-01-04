Диего Коста забил в первом матче после возвращения в «Атлетико»

Источник: AFP 2017

Мадридский «Атлетико» в гостях оказался сильнее команды «Льейда», забив в ворота соперников четыре безответных мяча. В составе столичной команды голы забили Диего Годин, Фернандо Торрес, Антуан Гризманн и Диего Коста. Отметим, что Коста забил в своём первом же матче за «Атлетико» после возвращения из «Челси».

«Алавес» в выездной встрече с «Форментерой» одержал победу со счётом 3:1. Дублем отметился боснийский нападающий Эрмедин Демирович, один гол на счету Мунира Эль-Хаддади.