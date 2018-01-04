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Диего Коста забил в первом матче после возвращения в «Атлетико»
Сегодня состоялись два матча 1/8 финала Кубка Испании.
Сегодня состоялись два матча 1/8 финала Кубка Испании.
Мадридский «Атлетико» в гостях оказался сильнее команды «Льейда», забив в ворота соперников четыре безответных мяча. В составе столичной команды голы забили Диего Годин, Фернандо Торрес, Антуан Гризманн и Диего Коста. Отметим, что Коста забил в своём первом же матче за «Атлетико» после возвращения из «Челси».
«Алавес» в выездной встрече с «Форментерой» одержал победу со счётом 3:1. Дублем отметился боснийский нападающий Эрмедин Демирович, один гол на счету Мунира
Ответные поединки запланированы на 9 и 10 января. Сегодня на этой стадии состоятся ещё две игры: «Кадис» — «Севилья» и «Лас-Пальмас» — «Валенсия».