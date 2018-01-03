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3 января, источник: Спорт-Экспресс

«Нет ничего важнее семьи»: Гвардьола готов дать Давиду Сильве бессрочный отпуск

31-летний полузащитник «Манчестер Сити» рассказал, почему пропустил несколько матчей — врачи бьются за жизнь его новорожденного сына. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардьола готов ждать испанца столько, сколько потребуется.

Источник: Reuters

— Давид очень важен для нас. Но не исключаю, что он снова отправится домой. Если понадобится, то мы в любой момент его отпустим. И без разницы, если мы потеряем без него очки. Потому нет ничего важнее, чем семья.

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Хосеп Гвардьола произнес эти слова вчера после матча «Сити» против «Уотфорда». Его команда выиграла 3:1, а капитан Давид Сильва был признан лучшим игроком встречи, хотя вышел на поле впервые после продолжительного перерыва. В текущем чемпионате испанец забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.

При этом конкретную причину отсутствия хавбека в предыдущих матчах с «Тоттенхэмом», «Лестером» (в Кубке лиги), «Ньюкаслом» и «Кристал Пэлас» Гвардьола называть не стал.

Болельщики и пресса продолжали гадать. Было понятно лишь одно: что Сильве нужна поддержка. Например, во встрече со «шпорами» Кевин Де Брейне отпраздновал гол, показав пальцами «21» — номер испанца.

А после встречи была выложена общая командная фотография, в центре которой игроки держали футболку Сильвы.

И вот сегодня Сильва сам решил пролить свет на причины своего отсутствия:

— Я хочу поблагодарить всех за любовь и за те добрые слова, которые получил за последние недели. Особую благодарность выражаю партнерам по команде, тренеру и всему руководству клуба за понимание моей ситуации. Недавно у меня родился сына Матео. Родился он намного раньше положенного срока, и каждый день борется за свою жизнь при поддержке врачей.

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Для Сильвы и его супруги Джессики Суарес Гонсалес это первый ребенок. Поэтому несложно понять, что хавбеку сейчас сложно думать о футболе. Тем большее уважение вызывает тот факт, что во вторничном матче Сильва показал шикарный уровень футбола.

Сейчас в социальных сетях в адрес Сильвы публикуют массу добрых пожеланий. Английские и моровые СМИ, болельщики из разных стран, клубы. В частности, «Валенсия», за которую он раньше выступал.

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— Только представьте: ваш ребенок бьется за жизнь в другой стране, а вы все равно показывается футбол на 10 баллов из 10. Давид Сильва — один из величайших, — написала одна фанатка.

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— Каждый в «Валенсии» надеется, что маленький Матео очень скоро окажется дома со своим папой, — гласит сообщение в твиттере «летучих мышей».

Пожелаем здоровья малышу и мы. Такой яркий футболист как Сильва заслуживает быть счастливым.

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