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3 января, источник: Чемпионат.com

«Барселона» заработала от продаж ТВ-прав € 146,2 млн, «Реал» — € 140,1 млн

Опубликованы доходы испанских клубов от продаж телевизионных прав на показ встреч испанской Примеры.

Как сообщает Sport.es, лидером по доходам в этом списке является «Барселона». Каталонский клуб заработал от продаж ТВ-прав € 146,2 млн.

На втором месте идёт мадридский «Реал», который получил € 140,1 млн. На третьем месте оказался столичный «Атлетико», который пополнил свою казну на € 99,2 млн. Меньше всех заработали «Алавес» и «Леганес» — они получили по € 39,3 млн.

В сумме все команды Примеры заработали за год от продажи телевизионных прав € 1,25 млрд.

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