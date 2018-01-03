«Барселона» заработала от продаж ТВ-прав € 146,2 млн, «Реал» — € 140,1 млн

Как сообщает Sport.es, лидером по доходам в этом списке является «Барселона». Каталонский клуб заработал от продаж ТВ-прав € 146,2 млн.

На втором месте идёт мадридский «Реал», который получил € 140,1 млн. На третьем месте оказался столичный «Атлетико», который пополнил свою казну на € 99,2 млн. Меньше всех заработали «Алавес» и «Леганес» — они получили по € 39,3 млн.



В сумме все команды Примеры заработали за год от продажи телевизионных прав € 1,25 млрд.