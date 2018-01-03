Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
«Барселона» заработала от продаж ТВ-прав € 146,2 млн, «Реал» — € 140,1 млн
Опубликованы доходы испанских клубов от продаж телевизионных прав на показ встреч испанской Примеры.
Опубликованы доходы испанских клубов от продаж телевизионных прав на показ встреч испанской Примеры.
Как сообщает Sport.es, лидером по доходам в этом списке является «Барселона». Каталонский клуб заработал от продаж
На втором месте идёт мадридский «Реал», который получил € 140,1 млн. На третьем месте оказался столичный «Атлетико», который пополнил свою казну на € 99,2 млн. Меньше всех заработали «Алавес» и «Леганес» — они получили по € 39,3 млн.
В сумме все команды Примеры заработали за год от продажи телевизионных прав € 1,25 млрд.