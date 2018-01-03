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AD: Ван Перси намерен зимой разорвать контракт с «Фенербахче»
Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси ведет переговоры с клубом о досрочном расторжении контракта, сообщает AD.
Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси ведет переговоры с клубом о досрочном расторжении контракта, сообщает AD.
По информации источника, 34-летний форвард, получивший травму колена в сентябре 2017 года, рассчитывает покинуть турецкую команду в зимнее трансферное окно — за полгода до истечения срока соглашения.
Ожидается, что новым клубом ван Перси станет «Фейеноорд», за который он выступал с 2001 по 2004 год.
Напомним, голландский форвард выступает за «Фенербахче» с 2015 года. В общей сложности он провел за команду из Стамбула 87 матчей во всех турнирах, забив 36 мячей.