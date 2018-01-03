AD: Ван Перси намерен зимой разорвать контракт с «Фенербахче»

Источник: Reuters

По информации источника, 34-летний форвард, получивший травму колена в сентябре 2017 года, рассчитывает покинуть турецкую команду в зимнее трансферное окно — за полгода до истечения срока соглашения.

Ожидается, что новым клубом ван Перси станет «Фейеноорд», за который он выступал с 2001 по 2004 год.