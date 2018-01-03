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3 января, источник: Sports.kz

«Кайрат» озвучил задачи на сезон

На тренировочной базе футбольного клуба «Кайрат» прошла встреча, на которой присутствовали Председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев, генеральный директор Алишер Апсалямов, главный тренер основной команды Карлос Алос, тренерский и административный персонал, а также почётные ветераны «Кайрата» Куралбек Ордабаев и Михаил Гурман.

Перед тренерским штабом были озвучены главные задачи на сезон-2018: это победа в чемпионате Казахстана и выход в групповой этап Лиги Европы УЕФА. Кроме этого, административному штату основной команды были представлены новые специалисты по физической подготовке и новый помощник главного тренера, которые прибыли из Испании. С ними мы также познакомим вас позже.

Председатель наблюдательного совета Кайрат Боранбаев отметил, что достижение всех поставленных целей возможно лишь при единой и слаженной работе всего коллектива. Присутствовавшие на встрече ветераны пожелали команде удачи в предстоящей футбольной кампании, а также напомнили, что за их спинами всегда будет находиться поддержка армии болельщиков Народной команды.

Напомним, что уже завтра, 4 января, в Алматы стартуют учебно-тренировочные сборы основной команды, которые пройдут на спортивной базе клуба.

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