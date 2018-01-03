«Кайрат» озвучил задачи на сезон

Перед тренерским штабом были озвучены главные задачи на сезон-2018: это победа в чемпионате Казахстана и выход в групповой этап Лиги Европы УЕФА. Кроме этого, административному штату основной команды были представлены новые специалисты по физической подготовке и новый помощник главного тренера, которые прибыли из Испании. С ними мы также познакомим вас позже.



Председатель наблюдательного совета Кайрат Боранбаев отметил, что достижение всех поставленных целей возможно лишь при единой и слаженной работе всего коллектива. Присутствовавшие на встрече ветераны пожелали команде удачи в предстоящей футбольной кампании, а также напомнили, что за их спинами всегда будет находиться поддержка армии болельщиков Народной команды.



Напомним, что уже завтра, 4 января, в Алматы стартуют учебно-тренировочные сборы основной команды, которые пройдут на спортивной базе клуба.