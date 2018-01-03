Страшную статую ганского футболиста окрестили худшей вещью 2018 года

Юзеры окрестили скульптуру худшей вещью 2018-го года. Кто-то поклялся, что за всю свою жизнь не видел ничего хуже, чем изваяние Эссьена.

«Сейчас только третье января, но это, вероятно, самая ужасная вещь, которую вы увидите за этот год».

Изваяние напомнило многим бюст нападающего Криштиану Роналду, который появился в марте у терминала международного аэропорта на португальском острове Мадейра.

«После Криштиану Роналду настала очередь Эссьена получить свою статую».