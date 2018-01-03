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3 января, источник: Lenta.Ru

Страшную статую ганского футболиста окрестили худшей вещью 2018 года

Статуя бывшего полузащитника сборной Ганы Майкла Эссьена, которая появилась на родине футболиста, ужаснула пользователей Twitter.

Юзеры окрестили скульптуру худшей вещью 2018-го года. Кто-то поклялся, что за всю свою жизнь не видел ничего хуже, чем изваяние Эссьена.

«Сейчас только третье января, но это, вероятно, самая ужасная вещь, которую вы увидите за этот год».

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Изваяние напомнило многим бюст нападающего Криштиану Роналду, который появился в марте у терминала международного аэропорта на португальском острове Мадейра.

«После Криштиану Роналду настала очередь Эссьена получить свою статую».

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Эссьен провел за сборную Ганы 58 матчей. В последний раз он выходил на поле в майке национальной команды в 2014 году. 35-летний полузащитник вместе с лондонским «Челси» побеждал в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

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