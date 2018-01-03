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3 января, источник: Vesti.kz

«Кайрат» отказался от Жерара Гоу из-за его требований по зарплате

Лучший бомбардир трех последних сезонов казахстанской премьер-лиги Жерар Гоу не смог договориться о контракте с белградским «Партизаном». Об этом сообщает сербский портал HotSport.

По данным издания, агенты просили для Гоу зарплату в 800 тысяч евро в год в «Партизане». Сербский клуб не может позволить такие траты, поэтому переход ивуарийца маловероятен.

HotSport отмечает, что ранее по аналогичной причине Гоу покинул «Кайрат». Алматинский клуб хотел оставить игрока, но отказался от продления контракта после того, как ивуариец попросил зарплату в 800 тысяч евро в год.

Сообщается, что Гоу хочет вернуться в Россию, где он недолгое время выступал за «Краснодар», или отправиться в Китай, где могли бы удовлетворить его финансовые запросы.

За «Кайрат» Гоу выступал с июня 2014 года по ноябрь 2017 года. В 102 матчах КПЛ он забил 80 голов, а в 19 играх Лиги Европы отличился 11 раз. 29-летний Гоу по три раза становился лучшим бомбардиром КПЛ, серебряным призером КПЛ и победителем Кубка Казахстана.

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