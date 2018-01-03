«Кайрат» отказался от Жерара Гоу из-за его требований по зарплате

По данным издания, агенты просили для Гоу зарплату в 800 тысяч евро в год в «Партизане». Сербский клуб не может позволить такие траты, поэтому переход ивуарийца маловероятен.

HotSport отмечает, что ранее по аналогичной причине Гоу покинул «Кайрат». Алматинский клуб хотел оставить игрока, но отказался от продления контракта после того, как ивуариец попросил зарплату в 800 тысяч евро в год.

Сообщается, что Гоу хочет вернуться в Россию, где он недолгое время выступал за «Краснодар», или отправиться в Китай, где могли бы удовлетворить его финансовые запросы.