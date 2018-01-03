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3 января, источник: Спорт-Экспресс

Вячеслав Чанов: Если Габулов считает, что «Брюгге» — шаг вперед, я только за

Тренер вратарей тульского «Арсенала» — о трансфере своего воспитанника в «Брюгге».

— Для вас новость о решении Габулова переехать в Бельгию стала сюрпризом?

— В какой-то степени да, удивился.

— Узнали об этом заранее?

— Конечно, Володя парень обязательный — сообщил мне сразу, как все было решено.

— Еще до окончания первой части сезона?

— Нет, уже после. Суеверность вратарей тоже никто не отменял. Когда все было окончательно решено, тогда и дал знать.

— Поддержали его решение?

— Это его выбор — вот что самое главное. Я всегда за то, чтобы мои ученики двигались вверх. И если Володя считает, что «Брюгге» — это шаг вперед, то как я могу быть против?

— А вы сами так считаете?

— «Брюгге» — многократный чемпион Бельгии, который регулярно выступает в еврокубках, в том числе в Лиге чемпионов. Думаю, хотя бы ради Лиги чемпионов стоит попробовать.

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— Владимир не делился с вами, его зовут в «Брюгге» первым номером? Или придется доказывать все с нуля?

— А как тут можно давать какие-то гарантии? Так не бывает. В любом случае нужно будет заслужить место в составе. Но он справится, не сомневаюсь.

— А как быть с шансами попасть в заявку на чемпионат мира? Из «Арсенала» его вызывали регулярно, но теперь неизвестно, как все сложится.

— Опять же, Вова знает, на что идет. Раз принял такое решение, значит, уверен в своих силах. Очевидно, что шаг это достаточно смелый. И я желаю ему добиться всяческих успехов в новой для себя команде. В новой стране.

— Многих смущает возраст Габулова. У него сложился образ ветерана, в том числе из-за весьма зрелой внешности. Но 34 года — это ведь по вратарским меркам не ветеран, верно?

— Конечно! Об этом даже говорить глупо. Абсолютно нормальный возраст. И сегодняшний мировой футбол это доказывает. Посмотрите на Буффона. Да я и сам закончил играть за ЦСКА в 38, а потом еще в Германии выступал до 44 лет.

— То есть Габулов еще в полном порядке?

— Для вратаря самое главное — насколько он себя чувствует. Насколько уверен в себе. Есть такое понятие — «нервная энергия». Главное, чтобы она не иссякла. Так вот у Габулова с этим компонентом все в порядке. Одно то, что он долго оставался без клуба, но сумел вернуть былые кондиции, дорогого стоит.

— Как быть теперь «Арсеналу»? Ведь уход Габулова — очевидная потеря.

— Ничего страшного. У «Арсенала» есть Миша Левашов и Алексей Березин, которые всегда были готовы подменить Володю. Это мой принцип в работе — вся тройка вратарей всегда должна быть наготове. В ЦСКА, например, те, кто тренируется вместе с Игорем Акинфеевым, всегда прогрессируют. Вот и моим тульским ребятам предоставляется шанс проявить себя. Продемонстрировать, как здорово они прибавили, пока работали бок о бок с Габуловым, который делился с ними опытом. Так что ничего не боимся!

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