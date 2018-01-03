«Манчестер Сити» готов заплатить за защитника «Барселоны» Юмтити € 60 млн

Источник: AFP 2017

Как сообщает L’Equipe, в услугах французского футболиста заинтересован «Манчестер Сити», который готов заплатить за 24-летнего игрока € 60 млн. При этом издание отмечает, что трансфер вполне может состояться.

Главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола видит в Юмтити человека, который может усилить игру «Манчестер Сити» в центре обороны.