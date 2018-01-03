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«Манчестер Сити» готов заплатить за защитника «Барселоны» Юмтити € 60 млн
Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может продолжить карьеру в Англии.
Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщает L’Equipe, в услугах французского футболиста заинтересован «Манчестер Сити», который готов заплатить за 24-летнего игрока € 60 млн. При этом издание отмечает, что трансфер вполне может состояться.
Главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола видит в Юмтити человека, который может усилить игру «Манчестер Сити» в центре обороны.
Ранее в СМИ уже сообщалось об опасениях «Барселоны» по поводу того, что английские гранды могут переманить защитника каталонского клуба. В контракте француза прописаны отступные в размере £ 50 млн (около € 56,3 млн).