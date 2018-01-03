Седина в Бельгию, Габулов в «Брюгге»

Источник: Спорт-Экспресс

Полтора года назад «Динамо» вылетело в ФНЛ, а Габулов стал свободным агентом. Вскоре появилась информация об интересе к вратарю со стороны «Депортиво».

Многие тогда над этой новостью посмеялись. Почему? Наверное, потому что за Габуловым закрепился образ ветерана.

Во-первых, он заиграл на высшем уровне очень рано — с 17 лет, когда место в воротах «Динамо» доверил ему Валерий Газзаев. Дело было в 2001-м.

А после голкипер выступал за «Аланию», ЦСКА, «Кубань», «Амкар», «Анжи», снова ЦСКА и снова «Динамо».

Во-вторых, даже внешний вид Габулова способствовал тому, что его стали воспринимать чуть ли не как «дедушку» российского футбола. Седина, всегда строгий вид, философские высказывания в интервью…

И когда год назад после нескольких месяцев простоя голкипер подписал контракт со стоявшим на вылет тульским «Арсеналом», это выглядело как «лебединая песня» мудреца.

В этом плане очень показательно отношение большинства болельщиков к привлечению Габулова в сборную России. Критики восприняли его попадание в заявку на Кубок конфедераций после травмы Лунева так, словно Станислав Черчесов вызвал не сильнейшего, а самого удобного: мол, Габулов как и Черчесов родился в Осетии, их многое связывает, а еще он несколько лет провел в ЦСКА с Акинфеевым и «не нервирует» Игоря своим присутствием.

Но думается теперь, когда голкипер перешел в «Брюгге», отношение к Габулову в массовом сознании изменится в лучшую сторону. И люди чудесным образом осознают, что никакой это не «старик».

Габулову 34 года. Для вратаря, внимательно относящегося к своему здоровью, возраст далекий от ветеранского — Буффон и венгр Кирай подтвердят.

— Вас действительно звали год назад в Ла-Корунью? — уточнили мы в сентябре 2017-го, когда Габулов стал гостем «СЭ».

— Об интересе зарубежных клубов я узнавал от иностранных агентов, которые неизвестно откуда брали мой номер и писали об интересе того или иного клуба. Может быть, я действительно был в каких-то списках, и переговоры велись не только с «Депортиво». Вот и этим летом один из испанских агентов написал о португальском клубе. Была такая возможность. Но, опять-таки, слова агентов нужно делить на сотню, чтобы они соответствовали действительности.

Даже из этих слов, в общем-то лишенных конкретики, было понятно, что Габулов давно хочет попробовать себя в иностранной лиге. А во вчерашнем обращении на своем официальном сайте голкипер сказал об этом прямо:

— Переход в «Брюгге» для меня — это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту — играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни.

2006 год. Владимир ГАБУЛОВ, Игорь АКИНФЕЕВ и Вячеслав ЧАНОВ (слева направо) | Источник: Спорт-Экспресс

Важно понимать, что в отличие от российских игроков 90-х, Габулов уезжает в Бельгию не зарабатывать. Его интересует исключительно игра. Ведь в «Анжи» и «Динамо» он застал золотые в финансовом смысле времена.

И это тоже вызывает уважение. Казалось бы, жизнь уже удалась. Тула недалеко от Москвы. Вылет «Арсеналу» не грозит. В клубе с ним работает один из главных учителей в жизни Вячеслав Чанов. В сборную вызывают, и шансы попасть в заявку на ЧМ высоки.

Однако этой зоны комфорта опытнейшему вратарю оказалось мало. Живописный Брюгге ассоциируется у многих с названием фильма, но чего Габулов точно не собирается делать, так это залегать на дно. Теперь ему нужно заново добиваться авторитета. По новой обустраивать быт своей семьи. Учить язык (к слову, главный тренер «Брюгге» Иван Леко — хорват).

В 20-х числах января чемпионат Бельгии возобновится после перерыва. И впервые в карьере вместо продолжительных сборов Габулову предстоит доказывать свою состоятельность в боевых условиях.

А шанс ему наверняка дадут. Иначе будет совсем сложно понять руководство клуба: зачем приглашать 34-летнего вратаря из России и держать его на лавке?

Всю осень тренерский штаб не мог определиться с первым номером. Четыре матча в чемпионате провел 23-летний бельгией Гийом Юбер, пять — ровесник Габулова француз Людовик Бютелль (который, по сообщениям бельгийских СМИ, клуб этой зимой наверняка сменит), и 12 раз сыграл 22-летний американец Этан Хорват — именно он, очевидно, станет главным конкурентом россиянина. В начале сезона Хорват провально выступил в квалификации сначала Лиги чемпионов, где «Брюгге» не сумел пройти «Истанбул ББ», а затем и Лиги Европы — бельгийцы вылетели от греческого АЕК.

В чемпионате дела у «Брюгге» куда лучше: после 21 тура 14-кратный чемпион страны идет на первом месте, опережая «Шарлеруа» на 11 очков, а «Андерлехт» — на 12. Правда, до золота еще далеко — 6 лучших команд по итогам 30 туров сыграют в «чемпионском плей-офф». При этом очки, набранные ими в регулярном чемпионате, будут поделены надвое.

Но это детали. Важнее, что Габулов действительно начинает все с самого начала. И из России за ним будут наблюдать с огромным интересом. «Брюгге» — это, конечно, не «Реал» и «Барселона», в чьи списки якобы входят Федор Смолов и Александр Головин, но уже хоть что-то.