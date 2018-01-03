Спаллетти: Боюсь, что руководство «Интера» заставит игроков покинуть клуб

«Я приехал сюда, чтобы забрать контракты моих игроков, и теперь я отвезу их домой», — пошутил Спаллетти.



«Вы должны спросить о трансферах директоров, я ни на что не рассчитываю. Я просто хочу удержать своих игроков, но я боюсь, что они заставят их покинуть клуб», — добавил специалист, слова которого приводит издание Football Italia.