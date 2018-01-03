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3 января, источник: Vesti.kz

«Кабананга ближе к Италии, Твумаси на распутье, Лулаку домой»: обзор футбольных трансферов в КПЛ

С началом нового года поступает много информации о переходе того или иного футболиста. На сегодняшний день казахстанских болельщиков больше всего интересует судьба лидеров «Астаны» Патрика Твумаси и Жуниора Кабананги, которые этой зимой намереваются сменить клубную прописку. Об этом и других возможных трансферах рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Патрик Твумаси не скрывает желания перейти в «Бурсаспор». Клубы почти договорились о трансфере ганского форварда, так как турки увеличили свое первоначальное предложение (750 тысяч евро) до одного миллиона и 250 тысяч. Однако, как сообщают турецкие СМИ, всем карты спутал один из японских клубов (название не упоминается), предложивший «Астане» за футболиста 2,5 миллиона долларов. Естественно, руководство казахстанского чемпиона взяло время на раздумье. Между тем, в Турции уже не верят в возможность перехода Твумаси, хоть и до конца не поставили на нем крест.

Что касается Жуниора Кабананги, он также настаивает на своем отъезде. Скорее всего, его новым местом работы станет аутсайдер Серии А «Кротоне». Переговоры все еще ведутся.

Также близок к уходу из «Астаны» Аздрен Лулаку. Албанец — достаточно квалифицированный нападающий, но так и не адаптировался в казахстанской премьер-лиге. Не исключено, что вернется в чемпионат Румынии.

Если говорить о внутренних трансферах, «Акжайык» покидает Вячеслав Котляр, что не может не вызывать удивление. Все же он опытный вратарь и мог бы еще помочь уральцам. Думается, в любом случае продолжит карьеру в КПЛ.

Покинувший «Акжайык» Предраг Говедарица может оказаться в «Кызыл-Жаре». Впрочем, вернувшимся в премьер-лигу петропавловцам после долгого перерыва не помешает опытный полузащитник, которому по силам безболезненно вписаться в состав команды.

Марк Гурман, не заигравший за «Тобол», в том числе из-за травмы, попробует доказать состоятельность в «Кайсаре».

Бывший игрок «Тобола» Виталий Волков последние три сезона проведший в «Окжетпесе», отправится на сборы с «Иртышом». Футболисту 36 лет, несмотря на это, держит свою марку. Кроме того, способен действовать как в защите, так и в полузащите.

Защитник «Иртыша» Стефан Живкович перешел в «Атырау». За павлодарцев воспитанник «Црвены Звезды» играл с февраля прошлого года. В 29 играх забил три гола.

С нового сезона за «Иртыш» не будут играть Марио Маслач, Антонио Родриго, Владислав Огиря, Исмаэл Фофана, Игорь Бугаев и Антон Цирин.

Переходя к новичкам из-за бугра, можно отметить переход в тот же «Иртыш» румынского защитника «Динамо-Бреста» Адриана Аврамия. Контракт с ним рассчитан на один год. Cвою профессиональную карьеру начинал в Румынии в клубе «КСМ Политехника» (Яссы), затем ушел в КСУ (Крайов), также играл за «Рапид Бухарест» до приглашения в 2016 году в «Динамо-Брест».

По сообщениям зарубежных СМИ, в КПЛ собираются перебраться следующие футболисты: 27-летний полузащитник сборной Армении и украинской «Стали» Эдгар Малакян (контракт истек), 30-летний полузащитник Денис Олейник, покинувший на днях черниговскую «Десну», и 30-летний полузащитник сборной Беларуси, турецкого «Газиантепспора» Сергей Кисляк. Все они ведут переговоры с потенциальными казахстанскими работодателями и на днях должна наступить ясность в вопросе их дальнейшей карьеры.

Напомним, трансферное окно в КПЛ откроется 11 января, закроется — 3 апреля.

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