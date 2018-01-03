Халк: Отчаянно хочу выиграть чемпионат Китая с «Шанхай СИПГ»

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В прошлом сезоне «Шанхай СИПГ» занял второе место в чемпионате Китая, стал финалистом кубка страны и вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов.

«Я играю за «Шанхай СИПГ» уже полтора года и отчаянно хочу выиграть чемпионат Китая. Надеюсь, мы сможем это сделать в новом сезоне. Я сделаю для этого всё от меня зависящее.

Нового тренера Витора Перейру я знаю очень хорошо. Это очень честолюбивый наставник. Он ежедневно направляет нас на правильный путь. Надеюсь, под его руководством наши результаты улучшатся. В команде отличная атмосфера, что всегда приятно в начале года, — приводит слова Халка AS.