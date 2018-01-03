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3 января, источник: Р-Спорт

«Ман Сити» продлил серию без поражений в премьер-лиге до 22 матчей, обыграв «Уотфорд»

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. «Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в текущем сезоне английской футбольной премьер-лиги до 22 матчей, взяв верх над «Уотфордом».

Источник: Reuters

Встреча 22-го тура, состоявшаяся во вторник в Манчестере, завершилась со счетом 3:1. В составе «горожан» отличились Рахим Стерлинг (1-я минута) и Серхио Агуэро (63), у гостей автоголом отметился Кристиан Кабаселе (13), Эндри Грэй поразил чужие ворота на 82-й. Как отмечает статистическая служба Opta, гол Стерлинга на 38-й секунде стал самым быстрым в нынешнем сезоне премьер-лиги.

Команда Хосепа Гвардиолы, не знающая поражений с начала сезона, лидирует в турнирной таблице с 62 очками. Отрыв от «Манчестер Юнайтед» составляет 15 баллов. «Уотфорд» (25) занимает десятое место.

Манчестер Сити 3:1
Первый тайм: 2:0
Уотфорд
2.01.2018, 23:00 Зрители: 53556 основной раунд: 22-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Силва Марку
Голы
1′ Рахим Стерлинг (Л. Сане) 7
13′ Кристиан Кабаселе 27
63′ Серхио Агуэро 10
18 Андре Грэй (А. Каррильо) 82′
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Фабиан Делф 18
Николас Отаменди 30
24′ Давид Сильва 21
Серхио Агуэро 10
Лерой Сане 19
Рахим Стерлинг 7
67′ Джон Стоунс 5
Луис да Силва Данилу 3
79′ Кевин Де Брейне 17
Бернарду Силва 20
71′ Фернандинью 25
Яя Туре 42
1 Эурелиу Гомес
2 Дарил Янмат
22 Марвин Зегелар
13 Молла Ваге
27 Кристиан Кабаселе
28 Андре Каррильо
16 Абдулай Дукуре
18 Андре Грэй
11 Ришарлисон 82′
17 Джером Синклэйр
23 Бен Уотсон 61′
8 Том Клеверли
29 Этьенн Капуэ 61′
37 Роберто Перейра 83′
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 4
9 Угловые 1
8 Фолы 12
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Уотфорд
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