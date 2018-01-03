«Ман Сити» продлил серию без поражений в премьер-лиге до 22 матчей, обыграв «Уотфорд»

Встреча 22-го тура, состоявшаяся во вторник в Манчестере, завершилась со счетом 3:1. В составе «горожан» отличились Рахим Стерлинг (1-я минута) и Серхио Агуэро (63), у гостей автоголом отметился Кристиан Кабаселе (13), Эндри Грэй поразил чужие ворота на 82-й. Как отмечает статистическая служба Opta, гол Стерлинга на 38-й секунде стал самым быстрым в нынешнем сезоне премьер-лиги.