Гол Льоренте в ворота бывшей команды помог «Тоттенхэму» одержать победу

В составе победителей гол в начале встречи на свой счёт записал нападающий Фернандо Льоренте. Этот мяч стал для испанского футболиста первым в АПЛ за «Тоттенхэм», в который он перешёл как раз из «Суонси» летом 2017 года. В концовке встречи «шпоры» удвоили преимущество благодаря точному удару Деле Алли.