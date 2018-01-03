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Гол Льоренте в ворота бывшей команды помог «Тоттенхэму» одержать победу
В матче 22-го тура английской
В матче 22-го тура английской
В составе победителей гол в начале встречи на свой счёт записал нападающий Фернандо Льоренте. Этот мяч стал для испанского футболиста первым в АПЛ за «Тоттенхэм», в который он перешёл как раз из «Суонси» летом 2017 года. В концовке встречи «шпоры» удвоили преимущество благодаря точному удару Деле Алли.
В других матчах тура, которые проходили параллельно, «Саутгемптон» проиграл «Кристал Пэлас» (1:2), а «Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Вест Бромвич Альбион» (2:1), забив победный мяч на последних секундах игры.
|Суонси
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0:2
Первый тайм: 0:1
|Тоттенхэм Хотспур
|Карлуш Карвальял
|Маурисио Покеттино
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Роберт Мэдли (Англия)