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3 января, источник: Чемпионат.com

Гол Льоренте в ворота бывшей команды помог «Тоттенхэму» одержать победу

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Суонси Сити» принимал на своём поле «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Либерти» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Источник: Reuters

В составе победителей гол в начале встречи на свой счёт записал нападающий Фернандо Льоренте. Этот мяч стал для испанского футболиста первым в АПЛ за «Тоттенхэм», в который он перешёл как раз из «Суонси» летом 2017 года. В концовке встречи «шпоры» удвоили преимущество благодаря точному удару Деле Алли.

В других матчах тура, которые проходили параллельно, «Саутгемптон» проиграл «Кристал Пэлас» (1:2), а «Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Вест Бромвич Альбион» (2:1), забив победный мяч на последних секундах игры.

Суонси 0:2
Первый тайм: 0:1
Тоттенхэм Хотспур
2.01.2018, 22:45 Зрители: 20615 основной раунд: 22-й тур Liberty Stadium
Главные тренеры
Карлуш Карвальял Маурисио Покеттино
Голы
18 Фернандо Льоренте (К. Эриксен) 12′
20 Деле Алли 89′
Составы
Лукаш Фабяньски 1
79′ Майк ван дер Хорн 5
Алфи Моусон 6
10′ Мартин Ольссон 16
Федерико Фернандес 33
Сэмюэл Клукас 17
Ренату Санчеш 35
Джордан Айю 18
53′ Анхель Ранхель 22
Лусиано Нарсингх 11
78′ Том Кэрролл 14
Уэйн Раутледж 15
70′ Натан Дайер 12
Оливер Макберни 62
1 Юго Ллорис
2 Киран Триппьер
5 Ян Фертонген
33 Бен Дэйвис
15 Эрик Дайер
20 Деле Алли
23 Кристиан Эриксен
7 Сон Хын Мин
6 Давинсон Санчес 59′ 31′
12 Виктор Ваньяма
11 Эрик Ламела 77′ 64′
17 Мусса Сиссоко
18 Фернандо Льоренте 68′
10 Харри Кейн
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 5
6 Угловые 5
12 Фолы 9
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Суонси
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