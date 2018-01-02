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2 января, источник: Prosports.kz

«Челси» предложил «Ювентусу» 56 млн евро за Сандро

Лондонский клуб готов в январе приобрести защитника туринского «Ювентуса» Алекса Сандро.

Источник: AP 2017

Как пишет Daily Mirror, «аристократы» готовы снова выложить за футболиста 56 миллионов евро, которые уже предлагали минувшим летом. Издание отмечает, что на этот раз чемпион Италии не против расстаться с бразильцем. Также к защитнику проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».

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