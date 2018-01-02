«Челси» предложил «Ювентусу» 56 млн евро за Сандро

Как пишет Daily Mirror, «аристократы» готовы снова выложить за футболиста 56 миллионов евро, которые уже предлагали минувшим летом. Издание отмечает, что на этот раз чемпион Италии не против расстаться с бразильцем. Также к защитнику проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».