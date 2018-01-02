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2 января, источник: Чемпионат.com

В. Габулов подписал контракт с «Брюгге»

Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов продолжит карьеру в чемпионате Бельгии.

Источник: РИА "Новости"

34-летний российский футболист подписал контракт с клубом «Брюгге», сообщает официальный сайт Владимира Габулова.

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Соглашение будет рассчитано на полтора года. В ближайшие дни вратарь присоединится к команде на сборах. Первый матч после перерыва в чемпионате Бельгии «Брюгге» проведёт уже 16 января с «Шарлеруа».

«Дорогие друзья! Сегодня я официально стал игроком бельгийского «Брюгге». Переход из одной команды в другую — это новый вызов. И непростой в эмоциональном плане момент тоже. От всей души хочу поблагодарить всех футболистов «Арсенала», с которыми я выходил бок о бок на футбольное поле, за чувство единства, командный дух, удовольствие от проведённых вместе матчей.

Спасибо Миодрагу Божовичу и всему тренерскому штабу «Арсенала» за создание и подготовку команды. Отдельная благодарность — Вячеславу Викторовичу Чанову за внимание ко всем вратарям «Арсенала» и ко мне лично. Спасибо президенту «Арсенала» Гураму Захаровичу Аджоеву за то, что пригласил меня в команду, а сейчас не стал препятствовать моему переходу и позволил реализовать давнюю мечту — играть в европейском клубе. Спасибо персоналу «Арсенала» — администраторам, врачам, массажистам и всем людям, причастным к работе клуба, за внимание и заботу каждый день.

Отдельное спасибо болельщикам за поддержку в каждом матче! И за вашу персональную поддержку тоже — я всегда её чувствовал, выходя на поле.

Этот год, проведённый в «Арсенале», был действительно запоминающимся. И частичка моего сердца навсегда останется в Туле.

Надеюсь, что коллектив и болельщики «Арсенала» поймут меня и поддержат моё решение.

Переход в «Брюгге» для меня — это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю всё с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту — играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни, — сказал Габулов.

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