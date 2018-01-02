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Врач говорил Кабананге, что его карьера закончена
Нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга вспомнил один из трудных эпизодов своей карьеры, сообщает Sports.kz.
Нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга вспомнил один из трудных эпизодов своей карьеры, сообщает Sports.kz.
— Когда, выступая за «Андерлехт», я получил тяжелую травму, клубный врач сказал мне, что я окончательно «поломался». Многие люди также считали, что моя карьера закончилась. Надеюсь, я стану примером для других игроков, которые сами борются с травмами. Так что возможно всё — даже когда все отказались от тебя, — приводит слова Кабананги Voetbalprimeur.be.