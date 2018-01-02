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22:38 (мск), источник: Sports.kz

Врач говорил Кабананге, что его карьера закончена

Нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга вспомнил один из трудных эпизодов своей карьеры, сообщает Sports.kz.

— Когда, выступая за «Андерлехт», я получил тяжелую травму, клубный врач сказал мне, что я окончательно «поломался». Многие люди также считали, что моя карьера закончилась. Надеюсь, я стану примером для других игроков, которые сами борются с травмами. Так что возможно всё — даже когда все отказались от тебя, — приводит слова Кабананги Voetbalprimeur.be.

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