Врач говорил Кабананге, что его карьера закончена

— Когда, выступая за «Андерлехт», я получил тяжелую травму, клубный врач сказал мне, что я окончательно «поломался». Многие люди также считали, что моя карьера закончилась. Надеюсь, я стану примером для других игроков, которые сами борются с травмами. Так что возможно всё — даже когда все отказались от тебя, — приводит слова Кабананги Voetbalprimeur.be.