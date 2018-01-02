Футболист «Барселоны» Дембеле, пропустивший 3,5 месяца, восстановился после травмы

Источник: AP 2017

Как отмечается в сообщении, 20-летний француз получил от медицинской службы «сине-гранатовых» разрешение участвовать в матчах, поэтому главный тренер команды Эрнесто Вальверде может вновь рассчитывать на него.

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Дембеле получил травму 16 сентября в гостевом матче 4-го тура чемпионата Испании с «Хетафе». Врачи диагностировали ему разрыв сухожилия мышцы левого бедра, позже он был прооперирован. В текущем сезоне футболист сыграл три матча за «Барселону».

Дембеле перешел в «Барселону» в августе из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро.