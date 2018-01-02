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22:31 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист «Барселоны» Дембеле, пропустивший 3,5 месяца, восстановился после травмы

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Футболист испанской «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в строй после травмы, из-за которой пропустил около трех с половиной месяцев, сообщается на официальном сайте команды.

Источник: AP 2017

Как отмечается в сообщении, 20-летний француз получил от медицинской службы «сине-гранатовых» разрешение участвовать в матчах, поэтому главный тренер команды Эрнесто Вальверде может вновь рассчитывать на него.

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Дембеле получил травму 16 сентября в гостевом матче 4-го тура чемпионата Испании с «Хетафе». Врачи диагностировали ему разрыв сухожилия мышцы левого бедра, позже он был прооперирован. В текущем сезоне футболист сыграл три матча за «Барселону».

Дембеле перешел в «Барселону» в августе из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро.

Каталонский клуб в четверг сыграет в гостях с «Сельтой» в матче 1/8 финала Кубка Испании. «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, опережая на девять очков ближайшего преследователя — мадридский «Атлетико».

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