Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Бельгийские болельщики считают, что Кабананга не нужен «Андерлехту»
Сайт Voetbalnieuws.be отреагировал на недавнее интервью нападающего «Астаны» Жуниора Кабананги, сообщает Sports.kz.
Сайт Voetbalnieuws.be отреагировал на недавнее интервью нападающего «Астаны» Жуниора Кабананги, сообщает Sports.kz.
У конголезского форварда спросили, насколько вероятно его возвращение в «Андерлехт» — он был игроком бельгийского клуба с 2010 по 2013 год, однако провел лишь пять матчей.
Кабананга сказал, что из «Андерлехта» с ними никто не связывался, а даже если свяжутся, то вряд ли потянут его зарплату.
Издание Voetbalnieuws задало своим читателям вопрос: «Нужен ли Жуниор Кабананга “Андерлехту”?».
52% ответили отрицательно, а 48% полагают, что форвард «Астаны» сможет принести пользу брюссельской команде.