Бельгийские болельщики считают, что Кабананга не нужен «Андерлехту»

У конголезского форварда спросили, насколько вероятно его возвращение в «Андерлехт» — он был игроком бельгийского клуба с 2010 по 2013 год, однако провел лишь пять матчей.

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Кабананга сказал, что из «Андерлехта» с ними никто не связывался, а даже если свяжутся, то вряд ли потянут его зарплату.



Издание Voetbalnieuws задало своим читателям вопрос: «Нужен ли Жуниор Кабананга “Андерлехту”?».