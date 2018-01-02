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22:22 (мск), источник: Sports.kz

Бельгийские болельщики считают, что Кабананга не нужен «Андерлехту»

Сайт Voetbalnieuws.be отреагировал на недавнее интервью нападающего «Астаны» Жуниора Кабананги, сообщает Sports.kz.

У конголезского форварда спросили, насколько вероятно его возвращение в «Андерлехт» — он был игроком бельгийского клуба с 2010 по 2013 год, однако провел лишь пять матчей.

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Кабананга сказал, что из «Андерлехта» с ними никто не связывался, а даже если свяжутся, то вряд ли потянут его зарплату.

Издание Voetbalnieuws задало своим читателям вопрос: «Нужен ли Жуниор Кабананга “Андерлехту”?».

52% ответили отрицательно, а 48% полагают, что форвард «Астаны» сможет принести пользу брюссельской команде.

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