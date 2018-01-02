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21:05 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист «Монако» Конголо перешел в «Хаддерсфилд» на правах аренды

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. Клуб английской футбольной премьер-лиги «Хаддерсфилд» арендовал у «Монако» защитника Теренса Конголо до конца сезона, сообщается на официальном сайте монегасков.

Источник: AP 2017

В текущем сезоне голландский футболист сыграл за «Монако» шесть матчей во всех турнирах.

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Конголо, ранее выступавший за голландский «Фейенорд», прошлым летом заключил контракт с клубом французской Лиги 1 до 2022 года.

В активе 23-летнего игрока три матча за национальную команду.

«Хаддерсфилд» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 24 очка после 22 проведенных матчей.

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