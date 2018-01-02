Футболист «Монако» Конголо перешел в «Хаддерсфилд» на правах аренды

Источник: AP 2017

В текущем сезоне голландский футболист сыграл за «Монако» шесть матчей во всех турнирах.

Конголо, ранее выступавший за голландский «Фейенорд», прошлым летом заключил контракт с клубом французской Лиги 1 до 2022 года.

В активе 23-летнего игрока три матча за национальную команду.