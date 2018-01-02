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Футболист «Монако» Конголо перешел в «Хаддерсфилд» на правах аренды
МОСКВА, 2 янв —
МОСКВА, 2 янв —
В текущем сезоне голландский футболист сыграл за «Монако» шесть матчей во всех турнирах.
Конголо, ранее выступавший за голландский «Фейенорд», прошлым летом заключил контракт с клубом французской Лиги 1 до 2022 года.
В активе 23-летнего игрока три матча за национальную команду.
«Хаддерсфилд» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 24 очка после 22 проведенных матчей.