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18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» больше не намерен удерживать Коутиньо и готов выслушать предложения

Журналист и обозреватель Sky Sports Гильем Балаге поделился информацией, согласно которой позиция «Ливерпуля» относительно возможного ухода полузащитника Филиппе Коутиньо изменилась.

Источник: Reuters

«Коутиньо “не будет готов” к матчу с “Эвертоном” в пятницу. Отношение “Ливерпуля” к его возможному уходу изменилось. Кажется, теперь мерсисайдцы готовы к разным вариантам: продажа Коутиньо сейчас или продажа Коутиньо зимой, но с его пребыванием в команде до конца сезона. Наименее вероятным вариантом теперь выглядит тот, при котором “Ливерпуль” сохранил бы его в команде. Тем не менее предложения от “Барселоны” по-прежнему нет… Пока нет», — написал Балаге в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» совершает отчаянные попытки удержать в клубе Коутиньо от перехода в «Барселону». Главный тренер команды Юрген Клопп якобы был готов предоставить бразильскому футболисту капитанскую повязку, а президент «Ливерпуля» Том Вернер предложил хавбеку продлить контракт на улучшенных условиях. Однако при всём этом Коутиньо не изменил своего мнения и по-прежнему намерен перебраться в «Барселону».

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