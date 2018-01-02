«Ливерпуль» больше не намерен удерживать Коутиньо и готов выслушать предложения

«Коутиньо “не будет готов” к матчу с “Эвертоном” в пятницу. Отношение “Ливерпуля” к его возможному уходу изменилось. Кажется, теперь мерсисайдцы готовы к разным вариантам: продажа Коутиньо сейчас или продажа Коутиньо зимой, но с его пребыванием в команде до конца сезона. Наименее вероятным вариантом теперь выглядит тот, при котором “Ливерпуль” сохранил бы его в команде. Тем не менее предложения от “Барселоны” по-прежнему нет… Пока нет», — написал Балаге в своём «твиттере».