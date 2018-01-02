Защитник «Ливерпуля» Флэнаган признал себя виновным в нападении

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл 22 декабря в центре Ливерпуля.

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Представитель полиции заявил, что Флэнаган совершил «обычное нападение», однако подробности инцидента до сих пор не известны.

24-летний футболист был освобождён под залог, а сегодня, 2 января, предстал перед судом.