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18:03 (мск), источник: Газета.Ру

Роналду опубликовал фото со своими наградами

Форвард сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду опубликовал фотографию со своими индивидуальными наградами сделанную на родном острове Мадейра, сообщает RT со ссылкой на инстаграм спортсмена.

Источник: Reuters

На фото представлены 15 трофеев, завоеванных 32-летним португальцем за время карьеры.

«Когда я играл на улицах Мадейры и мечтал добраться до вершины футбола, то не мог и представить, что однажды сделаю такую фотографию.

Посвящаю этот момент прежде всего моей семье, друзьям, товарищам по команде, тренерам, с которыми я всегда учился, и многим другим людям, которые работают в клубе и сборной.

Наконец, особая благодарность моим болельщикам. Эти трофеи и ваши, — написал Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду был признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards.

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