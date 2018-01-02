Роналду опубликовал фото со своими наградами

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На фото представлены 15 трофеев, завоеванных 32-летним португальцем за время карьеры.

«Когда я играл на улицах Мадейры и мечтал добраться до вершины футбола, то не мог и представить, что однажды сделаю такую фотографию.

Посвящаю этот момент прежде всего моей семье, друзьям, товарищам по команде, тренерам, с которыми я всегда учился, и многим другим людям, которые работают в клубе и сборной.

Наконец, особая благодарность моим болельщикам. Эти трофеи и ваши, — написал Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду был признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards.