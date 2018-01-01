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1 января, источник: Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче английской премьер-лиги

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» нанес поражение «Эвертону» в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: AFP 2017

Встреча, состоявшаяся в Ливерпуле в понедельник, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Антони Марсьяль (57-я минута) и Джесси Лингард (81), в обоих случаях партнерам ассистировал Поль Погба.

«Красные дьяволы» набрали 47 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице премьер-лиги, обойдя лондонский «Челси» (45), имеющий матч в запасе. «Ириски» (27) идут на девятом месте.

Эвертон 0:2
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
1.01.2018, 20:30 основной раунд: 22-й тур Goodison Park
Главные тренеры
Сэм Эллардайс Жозе Моуринью
Голы
11 Антони Марсьяль (П. Погба) 57′
14 Джесси Лингард (П. Погба) 81′
Составы
Джордан Пикфорд 1
83′ Мэйсон Холгейт 30
Майкл Кин 4
Эшли Уильямс 5
Кюко Мартина 15
Никола Влашич 27
Морган Шнейдерлен 2
Том Дэйвис 26
62′ Янник Боласье 7
Аарон Леннон 12
43′ 62′ Уэйн Руни 10
Джеймс Маккарти 16
81′ Умар Ньясс 19
Доминик Калверт-Льюин 29
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
23 Люк Шоу
4 Фил Джоунс
5 Маркос Рохо
6 Поль Погба
21 Андер Агуэра Эррера
31 Неманья Матич
8 Хуан Мануэль Мата 90′
38 Аксель Туанзебе
14 Джесси Лингард 87′
17 Дэйли Блинд
11 Антони Марсьяль 77′
19 Маркус Рэшфорд
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 21
0 Удары в створ 6
6 Угловые 6
11 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
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