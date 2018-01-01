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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче английской премьер-лиги
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» нанес поражение «Эвертону» в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» нанес поражение «Эвертону» в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Ливерпуле в понедельник, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Антони Марсьяль (57-я минута) и Джесси Лингард (81), в обоих случаях партнерам ассистировал Поль Погба.
«Красные дьяволы» набрали 47 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице
|Эвертон
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0:2
Первый тайм: 0:0
|Манчестер Юнайтед
|Сэм Эллардайс
|Жозе Моуринью
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|21
|0
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)