Неймар в третий раз признан лучшим бразильским игроком в Европе
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар в третий раз признан лучшим игроком среди бразильцев, выступающих в Европе.
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар в третий раз признан лучшим игроком среди бразильцев, выступающих в Европе.
Форвард, который победил по итогам голосования пользователей интернета, бывших игроков и журналистов, получил приз «Золотая самба», сообщается на сайте sambafoot.com.
Итоговый результат Неймара — 27,71% голосов, второе место занял обладатель награды по итогам 2016 года полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо (16,64), замкнул тройку лучших защитник мадридского «Реала» Марсело (14,43). На 25-й строчке расположился
В текущем сезоне 25-летний Неймар провел за «ПСЖ» 20 матчей во всех турнирах, забил 17 голов. Летом прошлого года футболист покинул «Барселону» и перешел в парижский клуб, установив мировой трансферный рекорд (222 миллиона евро). Ранее Неймар становился обладателем награды «Золотая самба» по итогам 2014 и 2015 года.