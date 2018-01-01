Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Четверняшки, одетые в героев «Звездных войн», покорили пользователей Сети
Что творится с погодой в России: ученые объяснили
Кэти Перри и ее бабушка сделали прически в виде новогодней елки
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Суонси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
1.01
Стоук Сити0
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
1.01
Эвертон0
Манчестер Юнайтед2
Все события
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Предсказания на 2018 год: конец ЕС, расцвет Китая и новая война
В Киеве освистали обращение Порошенко
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
«Рейнджерс» победили «Баффало» в «Зимней классике» НХЛ
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Даша Жукова отдыхает с друзьями в Перу
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Эксперт о распаде Украины: «крымский сценарий» повторится в 2018
Троицкий потерял работу в МГУ и критикует РФ
Фоторепортажи
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
1 января, источник: Р-Спорт

Неймар в третий раз признан лучшим бразильским игроком в Европе

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар в третий раз признан лучшим игроком среди бразильцев, выступающих в Европе.

Источник: AP 2017

Форвард, который победил по итогам голосования пользователей интернета, бывших игроков и журналистов, получил приз «Золотая самба», сообщается на сайте sambafoot.com.

Итоговый результат Неймара — 27,71% голосов, второе место занял обладатель награды по итогам 2016 года полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо (16,64), замкнул тройку лучших защитник мадридского «Реала» Марсело (14,43). На 25-й строчке расположился экс-нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав (0,14), играющий за турецкий «Аланьяспор».

В текущем сезоне 25-летний Неймар провел за «ПСЖ» 20 матчей во всех турнирах, забил 17 голов. Летом прошлого года футболист покинул «Барселону» и перешел в парижский клуб, установив мировой трансферный рекорд (222 миллиона евро). Ранее Неймар становился обладателем награды «Золотая самба» по итогам 2014 и 2015 года.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Такой хоккей нам нужен: горячие фото челябинской спортивной журналистки
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Сборные России и США по хоккею сыграют в 1/4 финала МЧМ
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
«Рейнджерс» победили «Баффало» в «Зимней классике» НХЛ
«Ливерпуль» вырвал победу у «Бернли» в матче чемпионата Англии
Кайшева и Волков вошли в состав сборной России на 4-й этап КМ
КНДР собирается отправить сборную на Игры-2018
Новости
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь