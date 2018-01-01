Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Раковые клетки уморили голодом
Пелагея рассказала, как готовится с дочкой к Новому году
Невымышленная история тети модели из РФ, ставшей вождем в Африке
Даша Жукова отдыхает с друзьями в Перу
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Суонси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
1.01
Стоук Сити0
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
1.01
Эвертон0
Манчестер Юнайтед2
Все события
Итоги-2017: США оставили Россию в дураках - эксперт
Ребенок удивил Путина репликой на елке у Кремля
«Позорище»: украинцев возмутило новогоднее обращение Порошенко
Сахуранов о последней песне Пугачевой: Воровство
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
«Рейнджерс» победили «Баффало» в «Зимней классике» НХЛ
Кэти Перри и ее бабушка сделали прически в виде новогодней елки
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
«В новом году я изменюсь»: возможно ли это
Чем нас лечат от похмелья
«Нет такой страны — Украина»: доказано вердиктом суда Стокгольма
Заседание депутатов на Украине прервал гимн России
Фоторепортажи
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
1 января, источник: Р-Спорт

«Ливерпуль» вырвал победу у «Бернли» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. «Ливерпуль» вырвал победу у «Бернли» в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: AFP 2017

Встреча, состоявшаяся в Бернли, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Садьо Мане вывел «Ливерпуль» вперед на 61-й минуте, Йоханн Гудмундссон восстановил равновесие на 87-й, а Рагнар Клаван в компенсированное время матча забил решающий гол.

«Красные» набрали 44 очка и догнали занимающий третье место в турнирной таблице английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед», проведший на игру меньше.

Результаты других матчей дня:

«Лестер» — «Хаддерсфилд» — 3:0,

«Сток Сити» — «Ньюкасл» — 0:1.

Бернли 1:2
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
1.01.2018, 18:00 основной раунд: 22-й тур Turf Moor
Главные тренеры
Шон Дайч Юрген Клопп
Голы
87′ Йохан Гвюдмундссон (С. Воукс) 17
19 Садио Мане 61′
17 Рагнар Клаван (Д. Ловрен) 90+4′
Составы
Ник Поуп 29
Чарли Тэйлор 3
Джеймс Тарковски 5
Бен Ми 6
Филлип Бардсли 26
Джек Корк 4
Стивен Дефур 16
Эшли Барнс 10
Йохан Гвюдмундссон 17
71′ Джефф Хендрик 13
Сэм Воукс 9
86′ Скотт Арфилд 37
Наки Уэллс 21
22 Симон Миньоле
6 Деян Ловрен
12 Джо Гомез
17 Рагнар Клаван
66 Трент Александр-Арнолд
5 Джорджиньо Вайналдум
23 Эмре Джан
29 Доминик Соланке
20 Адам Лаллана 86′
7 Джеймс Милнер
21 Алекс Окслейд-Чемберлен 90′
32 Жоэль Матип
19 Садио Мане 72′
9 Роберту Фирмину
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 5
3 Угловые 9
4 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роджер Ист (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бернли
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Такой хоккей нам нужен: горячие фото челябинской спортивной журналистки
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Сборные России и США по хоккею сыграют в 1/4 финала МЧМ
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
«Рейнджерс» победили «Баффало» в «Зимней классике» НХЛ
Кайшева и Волков вошли в состав сборной России на 4-й этап КМ
КНДР собирается отправить сборную на Игры-2018
Спорт-Экспресс
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь