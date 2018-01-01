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«Ливерпуль» вырвал победу у «Бернли» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. «Ливерпуль» вырвал победу у «Бернли» в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. «Ливерпуль» вырвал победу у «Бернли» в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Бернли, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Садьо Мане вывел «Ливерпуль» вперед на 61-й минуте, Йоханн Гудмундссон восстановил равновесие на 87-й, а Рагнар Клаван в компенсированное время матча забил решающий гол.
«Красные» набрали 44 очка и догнали занимающий третье место в турнирной таблице английской
Результаты других матчей дня:
«Лестер» — «Хаддерсфилд» — 3:0,
«Сток Сити» — «Ньюкасл» — 0:1.
|Шон Дайч
|Юрген Клопп
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|9
|4
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Роджер Ист (Англия)