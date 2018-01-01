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18:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Борнмут» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 22-го тура АПЛ

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Футболисты «Борнмута» на выезде сыграли вничью с «Брайтоном» в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Источник: AFP 2017

Встреча, прошедшая в понедельник в Фалмере, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Антони Нокар (5-я минута) и Гленн Мюррей (48), у «Борнмута» отличились Стив Кук (33) и Каллум Уилсон (79).

Следующий матч «Брайтон» проведет 13 января на выезде против «Вест Бромвича», «Борнмут» днем позже примет «Арсенал».

Брайтон & Хоув 2:2
Первый тайм: 1:1
Борнмут
1.01.2018, 15:30 основной раунд: 22-й тур Falmer Stadium
Главные тренеры
Крис Хьютон Эдди Хоуи
Голы
5′ Антони Кноккарт (Х. Искиэрдо) 11
48′ Гленн Маррей (Х. Искиэрдо) 17
3 Стив Кук (Дж. Айб) 33′
13 Каллум Уилсон (А. Смит) 79′
Составы
Мэтью Райан 1
Льюис Данк 5
Шейн Даффи 22
Маркус Зуттнер 29
Дэйл Стивенс 6
81′ Дэйви Преппер 24
Антони Кноккарт 11
90′ Гленн Маррей 17
Хосе Искиэрдо 19
77′ Эсекиэль Скелотто 21
Сальтор Грау Бруно 2
88′ Паскаль Гросс 13
Исайя Браун 37
27 Асмир Бегович
2 Саймон Фрэнсис 88′
3 Стив Кук
11 Чарли Дэниэлс
15 Адам Смит
16 Льюис Кук
13 Каллум Уилсон
33 Джордон Айб
8 Гарри Артер 71′
4 Дэн Гослинг
7 Марк Пью 60′
5 Натан Аке
9 Беник Афобе 66′
31 Лис Муссе
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 27
7 Удары в створ 9
5 Угловые 12
13 Фолы 9
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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