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«Борнмут» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 22-го тура АПЛ
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Футболисты «Борнмута» на выезде сыграли вничью с «Брайтоном» в матче 22-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Футболисты «Борнмута» на выезде сыграли вничью с «Брайтоном» в матче 22-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в понедельник в Фалмере, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Антони Нокар (5-я минута) и Гленн Мюррей (48), у «Борнмута» отличились Стив Кук (33) и Каллум Уилсон (79).
Следующий матч «Брайтон» проведет 13 января на выезде против «Вест Бромвича», «Борнмут» днем позже примет «Арсенал».
|Брайтон & Хоув
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2:2
Первый тайм: 1:1
|Борнмут
|Крис Хьютон
|Эдди Хоуи
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|27
|7
|Удары в створ
|9
|5
|Угловые
|12
|13
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)