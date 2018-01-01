Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Пелагея рассказала, как готовится с дочкой к Новому году
Условие, при котором СССР предлагали списать внешний долг в 90-х
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон0
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли1
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер3
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити0
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув2
Борнмут2
Футбол. Зарубежный
2.01
Суонси
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Итоги-2017: США оставили Россию в дураках - эксперт
Ребенок удивил Путина репликой на елке у Кремля
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
Неймар в третий раз признан лучшим бразильским игроком в Европе
Кэти Перри и ее бабушка сделали прически в виде новогодней елки
Сальма Хайек поделилась пляжным фото
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Раковые клетки уморили голодом
Путин предложил отрезать управкомпании от денежных потоков
Назван лучший по качеству жизни город России
Фоторепортажи
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
17:50 (мск), источник: ТАСС

Салах пропустит две недели из-за травмы ноги

ТАСС, 1 января. Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах выбыл на две недели из-за ушиба ноги. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Metro.

Источник: AFP 2017

Игрок получил травму в ходе матча 21-го тура чемпионата Англии с «Лестером».

В текущем сезоне египтянин провел за «Ливерпуль» 29 матчей, в которых забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Названа тройка лучших футболистов России 2017 года
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Фуркад, Семин, Квят и другие самые яркие люди спорта в 2017 году
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
Неймар в третий раз признан лучшим бразильским игроком в Европе
«Ливерпуль» вырвал победу у «Бернли» в матче чемпионата Англии
Кайшева и Волков вошли в состав сборной России на 4-й этап КМ
КНДР собирается отправить сборную на Игры-2018
Новости
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Треть москвичей передумала брать «дальневосточный гектар»
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь