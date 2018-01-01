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Салах пропустит две недели из-за травмы ноги
ТАСС, 1 января. Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах выбыл на две недели
ТАСС, 1 января. Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах выбыл на две недели
Игрок получил травму в ходе матча 21-го тура чемпионата Англии с «Лестером».
В текущем сезоне египтянин провел за «Ливерпуль» 29 матчей, в которых забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.