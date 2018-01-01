«Лестер» внес в заявку Адриена Силву, приобретенного в августе
ТАСС, 1 января. Английский футбольный клуб «Лестер» заявил на сезон португальского полузащитника Адриена Силву. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой телеканал Sky Sports.
ТАСС, 1 января. Английский футбольный клуб «Лестер» заявил на сезон португальского полузащитника Адриена Силву. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой телеканал Sky Sports.
Силва перешел в «Лестер» из португальского «Спортинга» еще в августе, в последний день трансферного окна. Однако документы о переходе поступили в Международную федерацию футбола спустя 14 секунд после закрытия регистрационного периода, поэтому «Лестер» не имел права внести футболиста в заявку. Апелляция, поданная английским клубом в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, была отклонена.
В понедельник в Европе открылось зимнее трансферное окно, и «Лестер» получил возможность завершить регистрацию своего новичка и внести его в заявку на сезон. Теперь 28-летний Силва имеет право играть за команду, однако он не сможет дебютировать в матче чемпионата Англии против «Хаддерсфилда» в понедельник, так как правила Футбольной ассоциации Англии гласят, что игрок не может играть в тот день, когда он был зарегистрирован.
Силва выступал за «Спортинг» с 2008 года. В прошлом сезоне он провел за команду 36 матчей в различных турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии.