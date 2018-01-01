«Лестер» внес в заявку Адриена Силву, приобретенного в августе

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Силва перешел в «Лестер» из португальского «Спортинга» еще в августе, в последний день трансферного окна. Однако документы о переходе поступили в Международную федерацию футбола спустя 14 секунд после закрытия регистрационного периода, поэтому «Лестер» не имел права внести футболиста в заявку. Апелляция, поданная английским клубом в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, была отклонена.

В понедельник в Европе открылось зимнее трансферное окно, и «Лестер» получил возможность завершить регистрацию своего новичка и внести его в заявку на сезон. Теперь 28-летний Силва имеет право играть за команду, однако он не сможет дебютировать в матче чемпионата Англии против «Хаддерсфилда» в понедельник, так как правила Футбольной ассоциации Англии гласят, что игрок не может играть в тот день, когда он был зарегистрирован.