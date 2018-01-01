Полузащитник «МЮ» Янг дисквалифицирован на три матча

Источник: Reuters

32-летний Янг в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:0) ударил локтем хавбека Душана Тадича. Арбитр встречи Крейг Поусон не заметил этот эпизод.

Тем не менее данный инцидент зафиксировали видеокамеры. FA обвинила Янга в агрессивном поведении.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5sVbozJ3Upg?controls=0&showinfo=0?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футболист манкунианцев признал свою вину, но посчитал трёхматчевую дисквалификацию чрезмерным. FA с позицией Янга не согласилась.