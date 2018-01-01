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14:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Полузащитник «МЮ» Янг дисквалифицирован на три матча

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала на три матча полузащитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга, сообщает пресс-служба FA.

Источник: Reuters

32-летний Янг в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:0) ударил локтем хавбека Душана Тадича. Арбитр встречи Крейг Поусон не заметил этот эпизод.

Тем не менее данный инцидент зафиксировали видеокамеры. FA обвинила Янга в агрессивном поведении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Футболист манкунианцев признал свою вину, но посчитал трёхматчевую дисквалификацию чрезмерным. FA с позицией Янга не согласилась.

Таким образом, Янг пропустит матчи АПЛ с «Эвертоном» (1 января) и «Сток Сити» (15 января), а также игру Кубка Англии с «Дерби Каунти» (5 января).

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