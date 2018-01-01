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Полузащитник «МЮ» Янг дисквалифицирован на три матча
Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала на три матча полузащитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга, сообщает
Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала на три матча полузащитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга, сообщает
32-летний Янг в матче 21-го тура английской
Тем не менее данный инцидент зафиксировали видеокамеры. FA обвинила Янга в агрессивном поведении.
Футболист манкунианцев признал свою вину, но посчитал трёхматчевую дисквалификацию чрезмерным. FA с позицией Янга не согласилась.
Таким образом, Янг пропустит матчи АПЛ с «Эвертоном» (1 января) и «Сток Сити» (15 января), а также игру Кубка Англии с «Дерби Каунти» (5 января).