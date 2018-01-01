Гвардьола: «Ман Сити» не сможет пройти сезон без поражений

«Ман Сити» на данный момент выиграл 19 матчей чемпионата Англии-2017/18 из 21, а два свел вничью. В сезоне-2003/04 «Арсенал» под руководством Арсена Венгера стал чемпионом страны, не проиграв ни одного поединка.

— Я не думаю о том, чтобы пройти сезон без поражений. Этого не случится, — цитирует BBC Гвардьолу. — Может, Арсен очень волновался по этому поводу, но я ему часто говорил, что 2004 год был его. Сейчас совсем другая ситуация. Стало больше сильных команд, больше соревнований, больше игр.