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12:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гвардьола: «Ман Сити» не сможет пройти сезон без поражений

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подчеркнул, что не думает о том, чтобы провести сезон без единого поражения.

Источник: AFP 2017

«Ман Сити» на данный момент выиграл 19 матчей чемпионата Англии-2017/18 из 21, а два свел вничью. В сезоне-2003/04 «Арсенал» под руководством Арсена Венгера стал чемпионом страны, не проиграв ни одного поединка.

— Я не думаю о том, чтобы пройти сезон без поражений. Этого не случится, — цитирует BBC Гвардьолу. — Может, Арсен очень волновался по этому поводу, но я ему часто говорил, что 2004 год был его. Сейчас совсем другая ситуация. Стало больше сильных команд, больше соревнований, больше игр.

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