Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Алкоголь будит в людях худшее
Четверняшки, одетые в героев «Звездных войн», покорили пользователей Сети
Самым популярным новогодним блюдом в РФ оказалось не оливье
Кэти Перри и ее бабушка сделали прически в виде новогодней елки
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон0
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли1
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер3
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити0
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув2
Борнмут2
Футбол. Зарубежный
2.01
Суонси
Тоттенхэм Хотспур
Все события
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
СМИ: ЕС выставит России счет на €1,4 млрд
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
Неймар в третий раз признан лучшим бразильским игроком в Европе
Как готовятся к Новому году Лопырева, Варум и другие звезды
Даша Жукова отдыхает с друзьями в Перу
Как выжить за новогодним столом: инструкция
Раковые клетки уморили голодом
В Израиле построили рекордно высокую башню из Lego (видео)
Достроили: что появилось в РФ в 2017 году (фото)
Фоторепортажи
14Как будут выглядеть олимпийцы России. 13 правил
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
12:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» уязвим, но неуязвим. Одновременно

Главное в новогоднем туре чемпионата Англии.

Источник: AP 2017

ЭДЕРСОН СПАС ГВАРДЬОЛУ

«Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы мог повторить рекорд «Баварии» Хосепа Гвардьолы по числу последовательных побед кряду в топ-5 чемпионатах, но остановился на числе 18. И для «горожан» еще хорошо, что они отделались ничьей. На 90-й минуте в ворота «Сити» был назначен более чем сомнительный пенальти за фол Стерлинга на Заа, но Миливоевич отвратительно исполнил 11-метровый — Эдерсон отразил удар.

Как выяснилось, «Сити» способен потерять очки, но не проиграть. Впрочем, может быть, теперь «горожане» будут оступаться чаще — в первом тайме травму получил Габриэл Жезус, а перед финальным свистком Де Брейне, причем даже самого сфолившего на бельгийце Панчеона унесли на носилках.

Во время загрузки произошла ошибка.

ПОДАРОК ОТ ДИНА

В последнем матче 2017 года «Арсенал» потерял очки в гостях у «Вест Бромвича», хотя на 83-й минуте Алексис Санчес и рикошет от Макклина, казалось, принесли лондонцам победу. Но очень быстро в ворота Чеха был назначен пенальти, причем очень неоднозначный. А чему удивляться? Встречу обслуживал Майк Дин, который обожает быть в центре внимания. Сколько раз за свою карьеру он придумал 11-метровые и удаления — не счесть.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чех не выручил «Арсенал», а команда упустил победу над «Вест Бромвичем» в знаковой игре для Арсена Венгера — в последний день года француз обогнал сэра Алекса Фергюсона по числу матчей в премьер-лиге.

«МЮ» БЕЗ НАПАДАЮЩИХ И БЕЗ ПОБЕД

Пеп Гвардьола и Юрген Клопп не так давно признавались, что именно их стоит считать виноватыми в неудачных результатах команды. Это сильная позиция: тренер должен нести ответственность за все, в том числе за осечки.

У Жозе Моуринью принципиально другое мнение. В матче с «Саутгемптоном» «Манчестер Юнайтед» снова потерял очки, причем «святые» боролись с грандом на равных — поэтому вопросы точно следует адресовать тренеру. Но Моуринью после игры говорил о судействе: «Сегодня был явно не день арбитра Посона. Мы упустили несколько верных моментов, но в целом игрой я доволен. Я недоволен лишь работой Крейга и его решением не ставить пенальти».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Юнайтед» явно увяз в кризисе, а выходить из него придется без центрфорвардов — еще перед матчем стало известно, что Ибрагимович выбыл на месяц, а во время игры Лукаку получил серьезную травму и покинул поле на носилках.

Во время загрузки произошла ошибка.

«ЧЕЛСИ» — ВТОРОЙ

Еще одной промашкой «Юнайтед» воспользовался его главный преследователь — «Челси» разнес на куски ужасно играющий «Стоук Сити». Один из пяти голов забил летний новичок чемпионов Англии Дринкуотер. Впервые с весны за «Челси» в премьер-лиге отличился англичанин.

Антонио Конте обещал прийти на пресс-конференцию с шампанским и тостом, но обошелся лишь словами о том, каким шикарным был этот год. «Мне удалось выиграть чемпионат с первой попытки, и первый год отложится в моей памяти навсегда», — сказал итальянец. Правда, год «Челси» закончил вторым, но при таком «Манчестер Сити» это даже успех.

САЛАХ — СНОВА ГЕРОЙ

«Ливерпулю» удивительным образом удается жонглировать разгромными победами и, как говорят в Англии, nail-biter’ами (в вольном переводе «матчами, в которых ты сгрызаешь ногти от волнения»). В субботу был как раз такой — «красные» уже на второй минуте подарили «Лестеру» гол на глазах у сидевшего на трибунах ван Дейка. Очередной гол в ворота команды из топ-6 забил Варди.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но «Ливерпуль» спасся. Точнее, это в очередной раз сделал Салах. Дубль египтянина во втором тайме позволил «красным» победить. «У меня закончились слова, которыми я мог бы описать его», — признался после матча Милнер. У нас тоже.

«Челси» — «Стоук Сити» — 5:0 (3:0). Голы: Рюдигер, 3 (1:0). Дринкуотер, 9 (2:0). Педро, 23 (3:0). Виллиан, 73 — с пенальти (4:0). Дзаппакоста, 88 (5:0).
«Борнмут» — «Эвертон» — 2:1 (1:0). Голы: Фрэйзер, 33 (1:0). Гуйе, 57 (1:1). Фрэйзер, 88 (2:1).
«Ливерпуль» — «Лестер» — 2:1 (0:1). Голы: Варди, 3 (0:1). Салах, 52 (1:1). Салах, 76 (2:1).
«Уотфорд» — «Суонси» — 1:2 (1:0). Голы: Каррильо, 11 (1:0). Айю, 86 (1:1). Нарсингх, 90 (1:2).
«Ньюкасл» — «Брайтон» — 0:0.
«Хаддерсфилд» — «Бернли» — 0:0.
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» — 0:0.
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 0:0. Нереализованный пенальти: Миливоевич (КП), 90+2.
«Вест Бромвич» — «Арсенал» — 1:1 (0:0). Голы: Макклин, 83 — в свои ворота (0:1). Родригес, 89 — с пенальти (1:1).
Матч «Тоттенхэм » — «Вест Хэм» — 4 января.

ФИФА подозревает футболистов ЦСКА
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Фуркад, Семин, Квят и другие самые яркие люди спорта в 2017 году
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
Неймар в третий раз признан лучшим бразильским игроком в Европе
«Ливерпуль» вырвал победу у «Бернли» в матче чемпионата Англии
Кайшева и Волков вошли в состав сборной России на 4-й этап КМ
КНДР собирается отправить сборную на Игры-2018
Новости
Авто
Новинки-2018: чем нас удивит отечественный автопром? Рестайлинговая Lada Granta, модернизированный УАЗ «Патриот», а также большая и умная «Газель-Next»: «Авто Mail.Ru» составил список премьер, которые готовят наши автозаводы
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018 года Год Желтой Земляной Собаки подарит зрителям множество долгожданных кинопремьер — перед вами 25 самых многообещающих и интересных новых фильмов 2018 года
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Как изменить свои модные привычки в новом году Рассказываем, как качественно изменить свою модную жизнь в следующем году. Мы не обещаем, что будет легко, но уверяем, результат того стоит.
Дети
Анна Седокова призналась, что хочет усыновить ребенка Певица хочет большую семью.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь