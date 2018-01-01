«Манчестер Сити» уязвим, но неуязвим. Одновременно
Главное в новогоднем туре чемпионата Англии.
Главное в новогоднем туре чемпионата Англии.
ЭДЕРСОН СПАС ГВАРДЬОЛУ
«Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы мог повторить рекорд «Баварии» Хосепа Гвардьолы по числу последовательных побед кряду в топ-5 чемпионатах, но остановился на числе 18. И для «горожан» еще хорошо, что они отделались ничьей. На 90-й минуте в ворота «Сити» был назначен более чем сомнительный пенальти за фол Стерлинга на Заа, но Миливоевич отвратительно исполнил 11-метровый — Эдерсон отразил удар.
Как выяснилось, «Сити» способен потерять очки, но не проиграть. Впрочем, может быть, теперь «горожане» будут оступаться чаще — в первом тайме травму получил Габриэл Жезус, а перед финальным свистком Де Брейне, причем даже самого сфолившего на бельгийце Панчеона унесли на носилках.
ПОДАРОК ОТ ДИНА
В последнем матче 2017 года «Арсенал» потерял очки в гостях у «Вест Бромвича», хотя на 83-й минуте Алексис Санчес и рикошет от Макклина, казалось, принесли лондонцам победу. Но очень быстро в ворота Чеха был назначен пенальти, причем очень неоднозначный. А чему удивляться? Встречу обслуживал Майк Дин, который обожает быть в центре внимания. Сколько раз за свою карьеру он придумал 11-метровые и удаления — не счесть.
Чех не выручил «Арсенал», а команда упустил победу над «Вест Бромвичем» в знаковой игре для Арсена Венгера — в последний день года француз обогнал сэра Алекса Фергюсона по числу матчей в
«МЮ» БЕЗ НАПАДАЮЩИХ И БЕЗ ПОБЕД
Пеп Гвардьола и Юрген Клопп не так давно признавались, что именно их стоит считать виноватыми в неудачных результатах команды. Это сильная позиция: тренер должен нести ответственность за все, в том числе за осечки.
У Жозе Моуринью принципиально другое мнение. В матче с «Саутгемптоном» «Манчестер Юнайтед» снова потерял очки, причем «святые» боролись с грандом на равных — поэтому вопросы точно следует адресовать тренеру. Но Моуринью после игры говорил о судействе: «Сегодня был явно не день арбитра Посона. Мы упустили несколько верных моментов, но в целом игрой я доволен. Я недоволен лишь работой Крейга и его решением не ставить пенальти».
«Юнайтед» явно увяз в кризисе, а выходить из него придется без центрфорвардов — еще перед матчем стало известно, что Ибрагимович выбыл на месяц, а во время игры Лукаку получил серьезную травму и покинул поле на носилках.
«ЧЕЛСИ» — ВТОРОЙ
Еще одной промашкой «Юнайтед» воспользовался его главный преследователь — «Челси» разнес на куски ужасно играющий «Стоук Сити». Один из пяти голов забил летний новичок чемпионов Англии Дринкуотер. Впервые с весны за «Челси» в
Антонио Конте обещал прийти на
САЛАХ — СНОВА ГЕРОЙ
«Ливерпулю» удивительным образом удается жонглировать разгромными победами и, как говорят в Англии, nail-biter’ами (в вольном переводе «матчами, в которых ты сгрызаешь ногти от волнения»). В субботу был как раз такой — «красные» уже на второй минуте подарили «Лестеру» гол на глазах у сидевшего на трибунах ван Дейка. Очередной гол в ворота команды из топ-6 забил Варди.
Но «Ливерпуль» спасся. Точнее, это в очередной раз сделал Салах. Дубль египтянина во втором тайме позволил «красным» победить. «У меня закончились слова, которыми я мог бы описать его», — признался после матча Милнер. У нас тоже.
«Челси» — «Стоук Сити» — 5:0 (3:0). Голы: Рюдигер, 3 (1:0). Дринкуотер, 9 (2:0). Педро, 23 (3:0). Виллиан, 73 — с пенальти (4:0). Дзаппакоста, 88 (5:0).
«Борнмут» — «Эвертон» — 2:1 (1:0). Голы: Фрэйзер, 33 (1:0). Гуйе, 57 (1:1). Фрэйзер, 88 (2:1).
«Ливерпуль» — «Лестер» — 2:1 (0:1). Голы: Варди, 3 (0:1). Салах, 52 (1:1). Салах, 76 (2:1).
«Уотфорд» — «Суонси» — 1:2 (1:0). Голы: Каррильо, 11 (1:0). Айю, 86 (1:1). Нарсингх, 90 (1:2).
«Ньюкасл» — «Брайтон» — 0:0.
«Хаддерсфилд» — «Бернли» — 0:0.
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» — 0:0.
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 0:0. Нереализованный пенальти: Миливоевич (КП), 90+2.
«Вест Бромвич» — «Арсенал» — 1:1 (0:0). Голы: Макклин, 83 — в свои ворота (0:1). Родригес, 89 — с пенальти (1:1).
Матч «Тоттенхэм » — «Вест Хэм» — 4 января.