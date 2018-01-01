«Манчестер Сити» уязвим, но неуязвим. Одновременно

Источник: AP 2017

ЭДЕРСОН СПАС ГВАРДЬОЛУ

«Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы мог повторить рекорд «Баварии» Хосепа Гвардьолы по числу последовательных побед кряду в топ-5 чемпионатах, но остановился на числе 18. И для «горожан» еще хорошо, что они отделались ничьей. На 90-й минуте в ворота «Сити» был назначен более чем сомнительный пенальти за фол Стерлинга на Заа, но Миливоевич отвратительно исполнил 11-метровый — Эдерсон отразил удар.

Как выяснилось, «Сити» способен потерять очки, но не проиграть. Впрочем, может быть, теперь «горожане» будут оступаться чаще — в первом тайме травму получил Габриэл Жезус, а перед финальным свистком Де Брейне, причем даже самого сфолившего на бельгийце Панчеона унесли на носилках.

ПОДАРОК ОТ ДИНА

В последнем матче 2017 года «Арсенал» потерял очки в гостях у «Вест Бромвича», хотя на 83-й минуте Алексис Санчес и рикошет от Макклина, казалось, принесли лондонцам победу. Но очень быстро в ворота Чеха был назначен пенальти, причем очень неоднозначный. А чему удивляться? Встречу обслуживал Майк Дин, который обожает быть в центре внимания. Сколько раз за свою карьеру он придумал 11-метровые и удаления — не счесть.

Чех не выручил «Арсенал», а команда упустил победу над «Вест Бромвичем» в знаковой игре для Арсена Венгера — в последний день года француз обогнал сэра Алекса Фергюсона по числу матчей в премьер-лиге.

«МЮ» БЕЗ НАПАДАЮЩИХ И БЕЗ ПОБЕД

Пеп Гвардьола и Юрген Клопп не так давно признавались, что именно их стоит считать виноватыми в неудачных результатах команды. Это сильная позиция: тренер должен нести ответственность за все, в том числе за осечки.

У Жозе Моуринью принципиально другое мнение. В матче с «Саутгемптоном» «Манчестер Юнайтед» снова потерял очки, причем «святые» боролись с грандом на равных — поэтому вопросы точно следует адресовать тренеру. Но Моуринью после игры говорил о судействе: «Сегодня был явно не день арбитра Посона. Мы упустили несколько верных моментов, но в целом игрой я доволен. Я недоволен лишь работой Крейга и его решением не ставить пенальти».

«Юнайтед» явно увяз в кризисе, а выходить из него придется без центрфорвардов — еще перед матчем стало известно, что Ибрагимович выбыл на месяц, а во время игры Лукаку получил серьезную травму и покинул поле на носилках.

«ЧЕЛСИ» — ВТОРОЙ

Еще одной промашкой «Юнайтед» воспользовался его главный преследователь — «Челси» разнес на куски ужасно играющий «Стоук Сити». Один из пяти голов забил летний новичок чемпионов Англии Дринкуотер. Впервые с весны за «Челси» в премьер-лиге отличился англичанин.

Антонио Конте обещал прийти на пресс-конференцию с шампанским и тостом, но обошелся лишь словами о том, каким шикарным был этот год. «Мне удалось выиграть чемпионат с первой попытки, и первый год отложится в моей памяти навсегда», — сказал итальянец. Правда, год «Челси» закончил вторым, но при таком «Манчестер Сити» это даже успех.

САЛАХ — СНОВА ГЕРОЙ

«Ливерпулю» удивительным образом удается жонглировать разгромными победами и, как говорят в Англии, nail-biter’ами (в вольном переводе «матчами, в которых ты сгрызаешь ногти от волнения»). В субботу был как раз такой — «красные» уже на второй минуте подарили «Лестеру» гол на глазах у сидевшего на трибунах ван Дейка. Очередной гол в ворота команды из топ-6 забил Варди.

Но «Ливерпуль» спасся. Точнее, это в очередной раз сделал Салах. Дубль египтянина во втором тайме позволил «красным» победить. «У меня закончились слова, которыми я мог бы описать его», — признался после матча Милнер. У нас тоже.