Хосеп Гвардиола: Судьи должны защищать игроков от травм

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«Нужно отдать должное «Кристал Пэлас», у них хорошая команда. В этой игре у нас были проблемы, во втором тайме мы сыграли гораздо лучше. В конце игры нас спас Эдерсон, отразив пенальти. Возможно, пенальти и был, это решение арбитра. Все нормально.

Уже во вторник нам предстоит следующая игра, и нам нужно будет подготовиться к ней наилучшим образом. Ссора между Де Брюйне и Сане? Футбол — эмоциональная игра, иногда такое случается, важно вместе найти решение этой ситуации.

Обе команды заслужили очко. Теперь готовимся к следующему матчу. Я всегда говорил, что у нас впереди еще долгая дорога, и случится может всякое, — цитирует Гвардиолу ВВС.

В этом матче у «Сити» из-за травм досрочно покинули поле Габриэл Жезус и Кевин Де Брюйне, а у «Пэлас» — Скотт Данн и Джейсон Панчон.