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19:12 (мск), источник: Советский спорт

Хосеп Гвардиола: Судьи должны защищать игроков от травм

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениям после матча с «Кристал Пэлас» в 21-м туре чемпионата Англии (0:0).

Источник: Reuters

«Нужно отдать должное «Кристал Пэлас», у них хорошая команда. В этой игре у нас были проблемы, во втором тайме мы сыграли гораздо лучше. В конце игры нас спас Эдерсон, отразив пенальти. Возможно, пенальти и был, это решение арбитра. Все нормально.

Уже во вторник нам предстоит следующая игра, и нам нужно будет подготовиться к ней наилучшим образом. Ссора между Де Брюйне и Сане? Футбол — эмоциональная игра, иногда такое случается, важно вместе найти решение этой ситуации.

Обе команды заслужили очко. Теперь готовимся к следующему матчу. Я всегда говорил, что у нас впереди еще долгая дорога, и случится может всякое, — цитирует Гвардиолу ВВС.

В этом матче у «Сити» из-за травм досрочно покинули поле Габриэл Жезус и Кевин Де Брюйне, а у «Пэлас» — Скотт Данн и Джейсон Панчон.

«Судьи должны защищать игроков (от травм). В матче с “Ньюкаслом” и “Тоттенхэмом” нам повезло, а сегодня — нет». Мы знаем, как много единоборств в АПЛ, но топ-клубы теряют своих ведущих игроков, и это касается не только «Манчестер Сити», — добавил тренер.

Кристал Пэлас 0:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
31.12.2017, 15:00 основной раунд: 21-й тур Selhurst Park
Главные тренеры
Рой Ходжсон Хосеп Гвардьола
Нереализованные пенальти
90+2′ Л. Миливоевич 4
Составы
Уэйн Хеннесси 13
Тимоти Фосу-Менса 24
48′ Патрик ван Анхолт 3
Джеймс Томкинс 5
Эндрос Таунсенд 10
Джайро Ридевалд 44
Лука Миливоевич 4
Вильфрид Заа 11
Кристиан Бентеке 17
16′ 20′ Скотт Данн 6
90+2′ Мартин Келли 34
67′ 75′ Йоан Кабай 7
90+2′ 90′ Джейсон Панчеон 42
Ли Чхон Ен 14
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
3 Луис да Силва Данилу
15 Эльяким Мангала
30 Николас Отаменди
17 Кевин Де Брейне
19 Лерой Сане 45+6′
25 Фернандинью 90+1′
8 Илкай Гюндоган 57′
7 Рахим Стерлинг
20 Бернарду Силва 81′
42 Яя Туре 90′
33 Габриэл Жезус 23′
10 Серхио Агуэро 79′
Статистика
5 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 15
1 Удары в створ 4
7 Угловые 8
14 Фолы 11
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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