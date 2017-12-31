Футболист «Шальке» Горецка согласился летом перейти в «Баварию»
МОСКВА, 31 дек —
МОСКВА, 31 дек —
МОСКВА, 31 дек —
По информации издания, полузащитник определился со своим будущим в мюнхенском клубе и отверг другие варианты продолжения карьеры. Ранее на трансфер Горецки претендовали, кроме «Баварии», английский «Ливерпуль» и испанская «Барселона».
Горецка выступает за «Шальке» с 2013 года, и его контракт с «горняками» рассчитан на до лета 2018 года. 22-летний хавбек также является серебряным призером Олимпийских игр-2016 в