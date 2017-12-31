Футболист «Шальке» Горецка согласился летом перейти в «Баварию»

По информации издания, полузащитник определился со своим будущим в мюнхенском клубе и отверг другие варианты продолжения карьеры. Ранее на трансфер Горецки претендовали, кроме «Баварии», английский «Ливерпуль» и испанская «Барселона».

Горецка выступает за «Шальке» с 2013 года, и его контракт с «горняками» рассчитан на до лета 2018 года. 22-летний хавбек также является серебряным призером Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро и победителем Кубка Конфедераций-2017 в России в составе сборной Германии.