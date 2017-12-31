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18:50 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист «Шальке» Горецка согласился летом перейти в «Баварию»

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт. Футболист «Шальке» Леон Горецка согласился летом перейти в мюнхенскую «Баварию» на правах свободного агента, сообщает Marca.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт. Футболист «Шальке» Леон Горецка согласился летом перейти в мюнхенскую «Баварию» на правах свободного агента, сообщает Marca.

По информации издания, полузащитник определился со своим будущим в мюнхенском клубе и отверг другие варианты продолжения карьеры. Ранее на трансфер Горецки претендовали, кроме «Баварии», английский «Ливерпуль» и испанская «Барселона».

Горецка выступает за «Шальке» с 2013 года, и его контракт с «горняками» рассчитан на до лета 2018 года. 22-летний хавбек также является серебряным призером Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро и победителем Кубка Конфедераций-2017 в России в составе сборной Германии.

Шальке-04
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