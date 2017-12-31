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Габриэл Жезус расплакался после очередной травмы
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус не смог сдержать слез, покидая поле в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус не смог сдержать слез, покидая поле в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».
20-летний форвард получил травму уже на 12-й минуте. Он смог вернуться на поле, но на 23-й минуте был заменен на Серхио Агуэро.
Отметим, что Габриэл Жезус пропустил большую часть прошлого сезона