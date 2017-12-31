«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», прервав серию из 18 побед в АПЛ

Встреча, прошедшая на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, завершилась вничью — 0:0.
В концовке встречи у «орлов» была прекрасная возможность нанести подопечным Хосепа Гвардиолы первое поражение в текущем розыгрыше АПЛ. На 90-й минуте арбитр Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота «горожан», но Эдерсон отразил удар Луки Миливоевича с 11-метровой отметки.
Таким образом, сегодня у «Манчестер Сити» прервалась серия из 18 побед в английском чемпионате.
В таблице АПЛ «Манчестер Сити» (59 очков) располагается на первой строчке, а «Кристал Пэлас» (19) — на 17-й.