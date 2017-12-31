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17:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», прервав серию из 18 побед в АПЛ

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Манчестер Сити».

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, завершилась вничью — 0:0.

В концовке встречи у «орлов» была прекрасная возможность нанести подопечным Хосепа Гвардиолы первое поражение в текущем розыгрыше АПЛ. На 90-й минуте арбитр Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота «горожан», но Эдерсон отразил удар Луки Миливоевича с 11-метровой отметки.

Таким образом, сегодня у «Манчестер Сити» прервалась серия из 18 побед в английском чемпионате.

В таблице АПЛ «Манчестер Сити» (59 очков) располагается на первой строчке, а «Кристал Пэлас» (19) — на 17-й.

Кристал Пэлас 0:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
31.12.2017, 15:00 основной раунд: 21-й тур Selhurst Park
Главные тренеры
Рой Ходжсон Хосеп Гвардьола
Нереализованные пенальти
90+2′ Л. Миливоевич 4
Составы
Уэйн Хеннесси 13
Тимоти Фосу-Менса 24
48′ Патрик ван Анхолт 3
Джеймс Томкинс 5
Эндрос Таунсенд 10
Джайро Ридевалд 44
Лука Миливоевич 4
Вильфрид Заа 11
Кристиан Бентеке 17
16′ 20′ Скотт Данн 6
90+2′ Мартин Келли 34
67′ 75′ Йоан Кабай 7
90+2′ 90′ Джейсон Панчеон 42
Ли Чхон Ен 14
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
3 Луис да Силва Данилу
15 Эльяким Мангала
30 Николас Отаменди
17 Кевин Де Брейне
19 Лерой Сане 45+6′
25 Фернандинью 90+1′
8 Илкай Гюндоган 57′
7 Рахим Стерлинг
20 Бернарду Силва 81′
42 Яя Туре 90′
33 Габриэл Жезус 23′
10 Серхио Агуэро 79′
Статистика
5 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 15
1 Удары в створ 4
7 Угловые 8
14 Фолы 11
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
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