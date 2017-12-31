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14:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы

«Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» определились со стартовыми составами на предстоящий сегодня матч 21-го тура английской Премьер-лиги.

Источник: AP 2017

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Ридевальд, ван Анхольт, Томкинс, Данн, Фосу-Менса, Кабай, Таунсенд, Миливоевич, Заха, Бентеке.

Запасные: Сперони, Суаре, Делейни, Келли, Ли Чун Ён, Кайкай, Панчеон.

«Манчестер Сити»: Мораес, Уолкер, Данило, Мангала, Отаменди, Фернандиньо, Де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Зане, Жезус.

Запасные: Браво, Стоунс, Адарабиойо, Стерлинг, Зинченко, Туре, Агуэро.

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