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«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы
«Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» определились со стартовыми составами на предстоящий сегодня матч 21-го тура английской
«Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» определились со стартовыми составами на предстоящий сегодня матч 21-го тура английской
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Ридевальд, ван Анхольт, Томкинс, Данн,
Запасные: Сперони, Суаре, Делейни, Келли, Ли Чун Ён, Кайкай, Панчеон.
«Манчестер Сити»: Мораес, Уолкер, Данило, Мангала, Отаменди, Фернандиньо, Де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Зане, Жезус.
Запасные: Браво, Стоунс, Адарабиойо, Стерлинг, Зинченко, Туре, Агуэро.